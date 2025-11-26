El Mundial 2026 está cada vez más cerca y solamente falta conocer los grupos, así como las selecciones que se meterán al torneo por la vía de repechaje que se jugará en el mes de marzo del año entrante; sin embargo, una Copa del Mundo alterna podría gestarse encabezada por Rusia junto con las Selecciones que no calificaron a la fiesta más grande del futbol.

Rumores aseguran que, ante el veto que le han impuesto desde la FIFA y UEFA a Rusia por el conflicto bélico con Ucrania, la federación rusa habría optado por organizar un Mundial de Selecciones descalificadas rumbo a la Copa del Mundo del 2026 con el fin de acaparar los reflectores perdidos e incluso, pensarían hacerlo en Estados Unidos.

Es importante mencionar que la simple idea de un Mundial de no calificados organizado por Rusia, supondría tensiones de los equipos que posiblemente puedan participar en este certamen con la FIFA, al ser parte de un proyecto organizado por una Selección y una federación que se encuentra vetada por el máximo organismo del balompié internacional.

Lo que debes saber sobre la posibilidad de un Mundial alternativo

Si bien, se desconoce si este Mundial alternativo organizado por Rusia podrá llevarse a cabo, la información que se ha filtrado en redes sociales apunta a que equipos que no consiguieron meterse a la Copa del Mundo no pierdan la oportunidad de tener un certamen internacional, aunque en este caso, sin validez oficial alguna al no ser organizado por FIFA.

De igual forma, se rumora que este Mundial alternativo contempla la participación de entre ocho y 12 Selecciones que se quedaron en el camino rumbo a la Copa del Mundo oficial, las cuales recibirían una invitación por parte de la RFU que lidera Alexander Dyukov.

De momento no hay indicios que apunten a que este Mundial alternativo en verdad pueda ser realizado, por lo que habrá que esperar a los meses venideros para saber si existe alguna confirmación por parte de los directivos rusos.

LOCURA TOTAL!!!

LO QUE EMPEZÓ COMO UNA BROMA, HOY YA ES UNA OPCIÓN

La Unión de Fútbol de Rusia (RFS) estaría planeando organizar un torneo paralelo durante el Mundial 2026 con selecciones que no lograron clasificar, según reportan

diversos medios pic.twitter.com/nk9bqrgrQN — 🅿️🅰️🅿️🆄®️®️1️⃣🅿️🅾️🅿️ (@p4purrip0p) November 26, 2025

Las Selecciones que podrían participar en el Mundial organizado por Rusia

En medio de los rumores sobre el Mundial organizado por Rusia, se ha apuntado a las Selecciones que podrían participar al no haber conseguido el pase a la Copa del Mundo del 2026 y destacan escuadras tanto sudamericanas como africanas, principalmente.

Dentro de las Selecciones que podrían participar en el Mundial organizado por Rusia están: Chile, Perú, Venezuela, Nigeria, Camerún, China, Grecia, Serbia, entre otras.