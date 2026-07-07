El Comité Olímpico Internacional (COI) ha retirado de forma provisional la suspensión al Comité Olímpico Ruso, permitiendo que sus atletas inicien el proceso de clasificación para Los Ángeles 2028.

Aunque los deportistas podrían volver a competir bajo su propia identidad nacional, el uso de símbolos patrios como el himno y la bandera sigue pendiente de una determinación final.

El COI levanta temporalmente la suspensión de Rusia rumbo a los Juegos Olímpicos 2028

Este 7 de julio, el COI levantó provisionalmente la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR) debido a un cambio en la estructura jurídica del organismo ruso y la necesidad de garantizar la igualdad de acceso de cara a los próximos ciclos olímpicos.

El COI abre la puerta al regreso de Rusia a los Juegos Olímpicos (@WorldCupPlusX / X )

La suspensión original, impuesta en octubre de 2023 tras la invasión rusa a Ucrania en febrero del 2022, se debió a que el COR había incorporado organizaciones deportivas de territorios ucranianos ocupados (Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporiyia), lo cual violaba la jurisdicción del Comité Olímpico de Ucrania.

Tras una revisión jurídica, la Comisión de Asuntos Jurídicos del COI determinó que dichas entidades ya no forman parte de la estructura del COR, eliminando así el motivo principal de la sanción.

La decisión coincide con el comienzo del periodo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El COI argumentó que es necesario ofrecer “igualdad de acceso a todos los atletas” y que los deportistas no deben ser considerados responsables por los actos de su gobierno.

El organismo busca preservar la neutralidad del deporte como un espacio ajeno a presiones gubernamentales o políticas.

Este levantamiento provisional permite que los atletas rusos se reintegren a los deportes de equipo y participen formalmente en los procesos de clasificación que ya han comenzado.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, enfatizó que era fundamental que los atletas tuvieran la posibilidad de competir basándose en su mérito y desempeño.

Esta medida sigue la línea de la reintegración de los atletas bielorrusos, decidida en mayo de 2026, buscando normalizar la situación de los deportistas de ambos países involucrados en el conflicto.

Con estas medidas, los atletas rusos podrán participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Para que los atletas rusos puedan participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el COI ha establecido una serie de condiciones y requisitos tras levantar la suspensión provisional al COR.

A diferencia de ediciones anteriores donde compitieron como atletas neutrales, la medida adoptada permitiría que los deportistas clasificados participen bajo el nombre de Rusia.

Los atletas deberán someterse a un seguimiento reforzado que incluye múltiples controles antes de su regreso a las competiciones internacionales.

Estos controles seguirán las normas del COI, las federaciones internacionales y las mejores prácticas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El COI aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el uso de la bandera, el himno y los colores nacionales; esta resolución se tomará “en el momento oportuno” conforme se acerque la justa olímpica.