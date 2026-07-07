El francés, Rudi García reveló qué habló con Folarin Balogun, tras el encuentro del Bélgica vs Estados Unidos del Mundial 2026.

A lo que el director técnico de Bélgica, Rudi García dejó en claro que “no es culpa” del delantero de los Estado Unidos, Folarin Balogun toda la controversia que llegó con la tarjeta roja que le fue levantada al estadounidense.

“Vino a hablar conmigo. Me gustó mucho eso. No es su culpa; no es a él a quien hay que culpar, eso es lo que le dije. Aprecio mucho la intención con la que vino a verme. Aprecio a este jugador.” Rudi García, director técnico de Bélgica

Belgium head coach, Rudi Garcia, on his conversation with Folarin Balogun after the match:



"He came to talk to me. I really liked that. It is not his fault; he is not the one to blame -- that's what I told him. I really appreciate the intention that he came to see me. I… pic.twitter.com/F933UA7USE — José Roberto Nuñez (@JoserNunez91) July 7, 2026

Folarin Balogun aclara que aceptó la tarjeta roja

Tras el encuentro del Bélgica vs Estados Unidos, Folarin Balogun dejó en claro que aceptó la tarjeta roja desde que la recibió en el partido contra Bosnia en el Mundial 2026.

Y por lo que Folarin Balogu hizo lo mismo, él acepta jugar en el Bélgica vs Estados Unidos, tras el aplazamiento de la tarjeta roja de la FIFA, debido a ciertas circunstancias, según el reglamento.

“Acepté la decisión cuando recibí la tarjeta roja, y luego la acepté cuando anunciaron que podía jugar. Realmente no hay mucho más que pueda decir al respecto”. Folarin Balogun, delantero de los Estado Unidos

Declaraciones de Folarin Balogun que aún da de qué hablar ante la controversia en el que se vio inmiscuido por la tarjeta roja que se le impuso en el partido de Estados Unidos vs Bosnia.

Folarin Balogun (@balogun / Instagram)

“Bélgica fue mejor”: Folarin Balogun tras derrota de Estados Unidos

Tras la eliminación de los Estados Unidos en el Mundial 2026 con un marcador 1 - 4 a favor de Bélgica, Folarin Balogun habló de la derrota, aceptando que el contrincante superior.

Incluso, Folarin Balogun fue claro para decir que Bélgica jugó mejor que los Estados Unidos en la cancha .