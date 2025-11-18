Después de años de ruptura, Paola Espinosa ha exhibido a Rommel Pacheco, pues le acusa de quitarle su casa con base en amenazas, y no fue solo una propiedad.

Antes de entrar en detalles, repasemos cómo fue la relación romántica entre Rommel Pacheco y Paola Espinosa. Se debe decir que duró más de 10 años, aunque el final es un poco incierto.

Y es que ambos se conocieron desde que eran niños, entrenaban, comían e iban a la escuela juntos, hasta que cuando cumplieron 17 años se hicieron novios. Incluso, hubo un anillo de compromiso de por medio.

Después de Londres 2012 las cosas se complicaron y terminó su relación. El presidente de la Conade dice que se metió un tercero. Aunque no se sabe en realidad el porqué finalizó el vínculo.

Lo cierto es que después del rompimiento, Espinosa comenzó su noviazgo con Iván García, se casaron e incluso tienen hijos.

Paola Espinosa exhibe a Rommel Pacheco: Lo acusa de despojarla de su casa con amenazas

Parece ser que las cosas no terminaron muy bien, aunque Rommel Pacheco lo afirmé: "Al final, no se dieron las las cosas y yo me quedé con lo bonito de una relación“.

Paola Espinosa ha contado, para Proceso, que después de su ruptura, la amenazó para hacerse de unas propiedades. Resulta que cuando eran pareja comparon una casa en Mérida, en una zona lujosa, de más de 1 millón y medio de pesos, sin embargo, Rommel Pacheco solo puso 200 mil pesos y se quedó a nombre de los dos.

Ya separados, Pacheco la adquirió al 100%: "Yo le dije ‘cómpramela’. Puedes ponerle el adjetivo que quieras, por tonta yo acordé, no recuerdo la cantidad, pero el acuerdo fue ‘págamelo y ya’. Me dio muy poco dinero por esa casa", comentó Espinosa.

No fue por la buena, dice que hubo amenazas: “Mucho tiempo de ‘ya rápido y si quieres este dinero ya te lo doy, porque si no, no te dejo en paz’. ”Fue una injusticia,fue súper mala onda de su parte, pero yo lo único que quería era ya deshacerme de él, porque ni a él ni a su familia me los quitaba de encima con el tema de dinero, dinero, dinero todo el tiempo.

Además, no fue la única propiedad que se quedó, pues también ocurrió algo parecido en CDMX y Morelos.

La clavadista Paola Espinoza en los Juegos Panamericanos 2019 (Notimex)

¿Qué ha sido de Paola Espinosa? Después de los clavados

Después del retiro de Paola Espinosa de los clavados, y de haber cosechado una plata y un bronce en Juegos Olímpicos, ya dejó el deporte atrás.

Ahora, Paola Espinosa se dedica a la política, pues es diputada del PAN en Baja California Sur.