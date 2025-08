Iván García, exclavadista olímpico, tuvo una relación con Paola Espinosa, también clavadista, que duró varios años. Sin embargo, su historia no fue nada fácil.

Veamos una declaración que soltó Ivan García luego de que ya pasaron muchos años de estar en con Paola Espinosa de manera sentimental.

Como contexto, Paola Espinosa anduvo con Rommel Pacheco por un buen tiempo. Incluso se comprometieron, pero se terminó por romper el vínculo.

Luego, comenzó a salir con Ivan García. El problema fue que estuvieron varias personas involucradas, lo que le hicieron tener varios problemas.

Iván García hace tremenda declaración sobre Paola Espinosa; revela que la obligaban a tener relación con clavadista

Como vimos, Iván García y Paola Espinosa tuvieron una relación que duró varios años. Desde Londres 2012 ya existía amor entre ellos.

Sin embargo, Iván García, contó que el entrenador de Paola Espinoza (de ese entonces) la obligaba a tener una relación con un clavadista, que no se conoce.

¿Por qué? Resulta que este coach le decía a Espinosa que no dejara al clavadista para que no se deprimiera: "y pudiera estar entrenando y todo, entonces pasamos un momento complicado de nuestra relación, hubo muchos enojos“, comentó Iván García.

Y es que al parecer, el entrenador bloqueaba a la atleta si no hacía lo que le decía, lo comentó García: "¿Como te fue? (le preguntaba García a Espinosa ). ‘No entrené hoy, llegué a la alberca y me agarró mi entrenadora con el otro involucrado y todo el día obligando para que regresara con esa persona. No me dejaron entrenar".

Al final, después de Rio 2016, pudieron hacer pública su relación.

Las medallas que consiguieron Iván García y Paola Espinosa en Juegos Olímpicos

Iván García y Paola Espinosa son dos de los mejores clavadistas en la historia de México. Su palmarés en Juegos Olímpicos es muy bueno.

Paola Espinosa: 4 Juegos Olímpicos, una medalla de plata en Londres 2012 y una de bronce en Beijing 2008.

Iván García: 3 Juegos Olímpicos, una medalla de plata en Londres 2012.