Paola Espinosa es una de las figuras más destacadas en el deporte en México, pues cuenta con más de 20 años de trayectoria como clavadista, pero ¿quién es? Aquí te contamos todo sobre la ahora diputada federal.

¿Quién es Paola Espinosa?

Paola Milagros Espinosa Sánchez es una ex clavadista mexicana y ahora diputada federal que nació en La Paz, Baja California, a lo largo de su trayectoria logró posicionarse como una de las atletas más destacadas en la historia y es doble medallista olímpica y múltiple campeona mundial.

¿Qué edad tiene Paola Espinosa?

Paola Espinosa nació el 31 de julio de 1986, por lo que actualmente tiene 39 años.

¿Paola Espinosa tiene esposo?

Sí, Paola Espinosa está casada con el clavadista Iván García “Pollo”, medallista olímpico mexicano.

¿Qué signo zodiacal es Paola Espinosa?

Al haber nacido el 31 de julio, Paola es Leo, un signo que se caracteriza por su liderazgo, carisma y naturaleza apasionada.

¿Paola Espinosa tiene hijos?

En el 2017, Paola Espinosa le dio la bienvenida a su primera hija junto a su esposo.

¿Qué estudió Paola Espinosa?

Paola Espinosa estudió Ciencias de la Comunicación, carrera que ha combinado con su experiencia como figura pública, conferencista, promotora del deporte y ahora diputada.

¿En qué ha trabajado Paola Espinosa?

Paola Espinosa ha tenido diferentes cargos a lo largo de su trayectoria como clavadista olímpica: