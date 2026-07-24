Rodri Hernández, jugador español que acaba de ganar el Mundial 2026, será operado de la espalda, confirmó su entrenador en el Manchester City, Enzo Maresca.

El mediocampista español sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en 2024, y lidió con una temporada de lesiones antes de consagrarse con España en el Mundial 2026.

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas Rodri?

Enzo Maresca, entrenador de Rodri en el Manchester City, no señaló cuánto tiempo tardará en recuperarse el jugador español tras ser operado de la espalda.

Lo que sí aclaró en entrenador es su deseo de que Rodri se quede en el club en medio de las especulaciones acerca de su futuro.

“Alrededor de un gran jugador (Rodri) siempre hay conjeturas, así que no me preocupa. Creo que es normal también porque ganaron el Mundial” Enzo Maresca, entrenador de Rodri en el Manchester City

Maresca valoró que Rodri fue uno de los mejores jugadores del Mundial y todo entrenador quiere tener a un futbolista como el español en su equipo.

“Es un jugador de primer nivel. Pero ahora (tiene) la cirugía, creo que el lunes, y necesita vacaciones. Necesita descansar, necesita recuperarse y luego volverá aquí con nosotros” Enzo Maresca, entrenador de Rodri en el Manchester City

Enzo Maresca fue presentado como entrenador del Manchester City

Enzo Maresca fue presentado como entrenador del Manchester City después de que Pep Guardiola dejara el cargo al final de la temporada pasada.

El entrenador italiano dijo que se sentía como si estuviera de vuelta en casa tras sus etapas en Leicester y Chelsea.

Un reto fuerte para Maresa, quien llega tras un periodo de éxito sin precedentes del City con Guardiola, quien ganó 17 trofeos importantes, incluidos seis títulos de la Premier League y la primera Champions League del club en 2023.

Rodri y Luis de la Fuente muestran el trofeo de campeón del Mundial 2026 (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

“Antes que nada quiero decir que es un privilegio, porque el hecho de que el club haya decidido apostar por mí significa que para mí es un privilegio” Enzo Maresca, entrenador de Rodri en el Manchester City

Maresca encara su tercera etapa en el Manchester City, donde fue entrenador de la academia en la temporada 2020-21 y luego asistente de Guardiola en 2022-23.