El nombre de la boxeadora Diana Laura Fernández alias La Bonita, ha resonado por haberse encontrado con la presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez.

Pero ¿Quién es Diana Laura Fernández? Te lo contamos con los siguientes datos:

¿Quién es Diana Laura Fernández?

Diana Laura Fernández es una boxeadora de Ciudad Juárez, Chihuahua, que se ha ganado el renombre al vencer a varias contrincantes en el ring.

La Bonita, como apodan a Diana Laura Fernández es uno de las jóvenes promesas del box femenil en México.

El camino de Diana Laura Fernández por el box empezó por un hobbie y una forma de hacer ejercicio, pero poco a poco se convirtió en su profesión.

A los 23 años, Diana Laura Fernández ya había tenido su primera pelea amateur y fue ahí que decidió que quería dedicarse al box de forma profesional.

El apodo de Diana Laura Fernández se lo puso su entrenador el Bigotes Mendoza.

Diana Laura Fernández ‘La Bonita’, boxeadora. (@dbonita_fdzoficial)

¿Qué edad tiene Diana Laura Fernández?

Diana Laura Fernández tiene 30 años de edad.

¿Quién es el esposo de Diana Laura Fernández?

Diana Laura Fernández está casada con Miguel Mickey Roma, quien también es boxeador.

Diana Laura Fernández ‘La Bonita’ con su esposo Mickey Roman. (@dbonita_fdzoficial)

¿Qué signo zodiacal es Diana Laura Fernández?

Se desconoce el signo zodiacal de Diana Laura Fernández.

¿Cuántos hijos tiene Diana Laura Fernández?

Se desconoce si Diana Laura Fernández tiene hijos.

Diana Laura Fernández ‘La Bonita’, boxeadora. (@dbonita_fdzoficial)

¿Qué estudió Diana Laura Fernández?

Diana Laura Fernández terminó la preparatoria abierta en 2018, pero se desconoce si siguió estudiando.

¿En qué ha trabajado Diana Laura Fernández?

Se desconoce los trabajos que ha tenido Diana Laura Fernández, pero actualmente es boxeadora en su totalidad.

Diana Laura Fernández ‘La Bonita’, boxeadora. (@dbonita_fdzoficial)

Diana Laura Fernández ‘La Bonita’ se encuentra con Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue a visitar Chihuahua el 14 de diciembre donde se encontró con Diana Laura Fernández, La Bonita, una boxeadora de Ciudad Juárez.

En redes sociales, la mandataria compartió que conoció a Diana Laura Fernández a quien demostró su admiración por encontrarse por la primera campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo de Ciudad Juárez.

Además de aprender sobre las rutinas de entrenamiento que La Bonita tiene como boxeadora, la presidenta decidió ponerse a entrenar con ella para conocer más de su deporte.

El contexto ayudó a que Claudia Sheinbaum compartiera que le gusta correr y que durante su infancia fue a clases de ballet.

Por otra parte, Claudia Sheinbaum compartió su entusiasmo al recibir unos guantes que Diana Laura Fernández usó a los que respondió con un “de la campeona”.