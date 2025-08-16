La Fase de Grupos de la Concacaf W Champions Cup 2025 inicia con el partido Pachuca vs Chorrillo; te contamos cuándo y dónde ver el partido de las Tuzas.

Pachuca vs Chorrillo será el segundo partido programado en la Fase de Grupos de la Concacaf W Champions Cup 2025.

Pachuca descansa en la Jornada 2 y visitará al América Femenil en la Jornada 3.

Alajuelense y Orlando Pride, serán los rivales de Pachuca en las Jornada 4 y 5, respectivamente.

Pachuca vs Chorrillo: ¿Cuándo ver el partido de la Concacaf W Champions Cup 2025?

Pachuca vs Chorrillo se enfrentan el martes 19 de agosto en la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup 2025.

A las 20 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Pachuca vs Chorrillo, como parte de la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup 2025.

Pachuca vs Chorrillo: ¿Dónde ver el partido de la Concacaf W Champions Cup 2025?

La señal de la plataforma Disney+ y ESPN 3 transmitirán el partido Pachuca vs Chorrillo, en la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup 2025.

Partido: Pachuca vs Chorrillo

Fase: Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup 2025

Fecha: Martes 19 de agosto de 2025

Horario: 20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Disney+ y ESPN 3

¿Cómo llega Pachuca a la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup?

Pachuca no ha tenido el mejor inicio en la Liga MX Femenil, pero se mantiene al acecho de los primeros lugares.

En la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, Pachuca visitó a Tigres en uno de los partidos más atractivos de la competencia.

¿En qué grupo de la Concacaf W Champions Cup 2025 está ubicado Pachuca?

La Concacaf W Champions Cup 2025 inicia el 19 de agosto, cuando 10 clubes se enfrenten en la segunda edición del torneo de clubes femeninos.

Pachuca integra el Grupo A de la Concacaf W Champions Cup 2025, que incluye al América Femenil, Orlando Pride, Alajuelense y Chorrillo.

Además de coronarse como el mejor club de la región, las monarcas de la Concacaf W Champions Cup 2025 asegurarán una plaza en la Copa de Campeonas de la FIFA 2027.

Un premio adicional para la ganadora del torneo es un sitio en la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, que jugará su primera edición en 2028.