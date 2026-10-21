Brujas vs Lens se midieron el miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League, con resultado de 3-0.
Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 3 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al Brujas vs Lens.
Ahora, Brujas suma 6 puntos y es el onceavo lugar de la fase de liga; mientras que Lens se ubica en el lugar 27 con solo 3 unidades logradas.
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Marcador del partido: Brujas 3-0 Lens.
Brujas vs Lens: así se definió el partido de la Champions League
El partido Brujas vs Lens de la Jornada 3 de la Champions League,
Así fueron los goles del partido Brujas vs Lens:
- Minuto 45+3: Gol de Hans Vanaken (Brujas)
- Minuto 50: Gol de Joaquin Seys (Brujas)
- Minuto 72: Gol de Carlos Forbs (Brujas)
¿Cuándo vuelven a jugar Brujas y Lens en la Champions League?
Brujas y Lens regresarán a jugar en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.
Brujas visita al PSV el 4 de noviembre, mientras que Lens recibe a Como el 3 de noviembre.