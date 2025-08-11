El FC Barcelona disputará un encuentro oficial de LaLiga en Estados Unidos ante el Villareal, así lo dio a conocer la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

A través de un comunicado, la Real Federación Española de Futbol anunció que el partido entre el FC Barcelona y el Villareal se llevará a cabo el 20 de diciembre desde el Hard Rock Stadium de Miami, en Estados Unidos.

De acuerdo con la Real Federación Española de Futbol, la junta directiva recibió la solicitud del Villarreal y del FC Barcelona para celebrar su partido de la jornada 17 de LaLiga en Estados Unidos.

En el documento de la Real Federación Española de Futbol se informó que recibieron la documentación requerida y después de que la junta directiva aprobó la solicitud del Villarreal y el FC Barcelona se llevó el tema a UEFA.

“Tras recibir y comprobar la documentación recibida, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la Real Federación Española de Fútbol elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido en el estadio “Hard Rock Stadium” de Miami, el 20 de diciembre de 2025, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF”, mencionó el comunicado sobre el encuentro oficial del FC Barcelona en Estados Unidos.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF dará traslado a UEFA y FIFA de la solicitud para la disputa de un partido de Primera División en Miami



➡️ La Junta Directiva de la RFEF ha dado su visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada por @FCBarcelona y @VillarrealCF para la… pic.twitter.com/e9O2B5XVfa — RFEF (@rfef) August 11, 2025

La Real Federación Española de Futbol habría sido uno de los principales opositores durante el mandato de Luis Rubiales, por lo que desde que el directivo dejó el cargo, LaLiga volvió a mostrar su intención de llevar partidos oficiales al extranjero debido al beneficio económico que representa.

Ahora con la confirmación del encuentro, será una buena oportunidad para capitalizar el auge que tuvo el futbol en esa zona tras la llegada de Lionel Messi a la MLS, sin embargo, todos los involucrados deberán llegar a un acuerdo.

FC Barcelona ganó el Trofeo Joan Camper ante el Como

Cerca del arranque de la temporada 2025-2026, el FC Barcelona venció al Como en el Estadio Johan Cruyff por un marcador de 5-0.

Con dicho triunfo, el equipo blaugrana ya lleva 20 goles en los cuatro partidos de pretemporada que disputó, por lo que llegan listos para debutar en LaLiga cuando visiten al Mallorca.