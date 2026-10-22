Después de la Jornada 13 del Apertura 2026 América es líder de la Liga MX. Chivas y Cruz Azul siguen a cuatro puntos de distancia a las Águilas en la tabla de posiciones.
- América | 27 puntos
- Chivas | 23 puntos
- Cruz Azul | 23 puntos
- Toluca | 22 puntos
- León | 21 puntos
- Atlas | 21 puntos
- Rayados | 20 puntos
- Querétaro | 20 puntos
- Santos | 19 puntos
- Tijuana | 17 puntos
- Pumas | 16 puntos
- San Luis | 16 puntos
- Puebla | 16 puntos
- Tigres | 14 puntos
- Atlante | 14 puntos
- Pachuca | 13 puntos
- Necaxa | 9 puntos
- FC Juárez | 4 puntos
Chivas llegó a 23 puntos tras vencer a Necaxa, mientras que Santos sumó su sexta victoria consecutiva derrotando a Pumas.
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Cruz Azul se lleva la victoria ante Pachuca y se queda con el tercer lugar en la Jornada 13
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Santos vs Pumas: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Jornada 13 de la Liga MX
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América derrota al Atlas con goleada y mantiene el liderato del Apertura 2026
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Pumas derrota al Atlas y se mantiene en los primeros lugares del Grupo B
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Chivas derrota a Necaxa y es sublíder del Apertura 2026
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Tigres se sigue hundiendo en la Liga MX tras perder con León
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Rayados golea al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc y mantiene viva sus esperanzas de Liguilla
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Toluca se mantiene tercero en la Liga MX pese al empate con Tijuana
La Jornada 14 se juega del viernes 23 al domingo 25 de octubre.
Resultados de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de América, Chivas y Cruz Azul.
Estos son todos los resultados de la Jornada 13 de la Liga MX:
- Chivas 1-0 Necaxa
- Puebla 1-4 Rayados
- Atlas 2-5 América
- Toluca 2-2 Tijuana
- Pachuca 1-2 Cruz Azul
- Santos 2-0 Pumas
- FC Juárez vs Atlante | 19 horas
- San Luis 2-1 Querétaro
- Tigres 0-2 León
Fechas y horarios de la Jornada 14 del Apertura 2026 en la Liga MX
La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 23 al domingo 25 de octubre.
Estas son las fechas y horarios de la Jornada 14 de la Liga MX:
Viernes 23 de octubre
- Necaxa vs FC Juárez | 19 horas
- Atlante vs San Luis | 21 horas
Sábado 24 de octubre
- León vs Toluca | 17 horas
- Rayados vs Chivas | 19 horas
- Pumas vs Tigres | 21 horas
Domingo 25 de octubre
- Atlas vs Puebla | 18 horas
- Querétaro vs Cruz Azul | 20 horas
- Tijuana vs Santos | 21 horas