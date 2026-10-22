Después de la Jornada 13 del Apertura 2026 América es líder de la Liga MX. Chivas y Cruz Azul siguen a cuatro puntos de distancia a las Águilas en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

América | 27 puntos Chivas | 23 puntos Cruz Azul | 23 puntos Toluca | 22 puntos León | 21 puntos Atlas | 21 puntos Rayados | 20 puntos Querétaro | 20 puntos Santos | 19 puntos Tijuana | 17 puntos Pumas | 16 puntos San Luis | 16 puntos Puebla | 16 puntos Tigres | 14 puntos Atlante | 14 puntos Pachuca | 13 puntos Necaxa | 9 puntos FC Juárez | 4 puntos

Chivas llegó a 23 puntos tras vencer a Necaxa, mientras que Santos sumó su sexta victoria consecutiva derrotando a Pumas.

La Jornada 14 se juega del viernes 23 al domingo 25 de octubre.

Santos sumó otra victoria y se acerca a la Liguilla del Apertura 2026. (Tomás Regueiro / MEXSPORT)

Resultados de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de América, Chivas y Cruz Azul.

Estos son todos los resultados de la Jornada 13 de la Liga MX:

Chivas 1-0 Necaxa

Puebla 1-4 Rayados

Atlas 2-5 América

Toluca 2-2 Tijuana

Pachuca 1-2 Cruz Azul

Santos 2-0 Pumas

FC Juárez vs Atlante | 19 horas

San Luis 2-1 Querétaro

Tigres 0-2 León

Necaxa abre la Jornada 14 del Apertura 2026 ante el FC Juárez (Alex Avalos / MEXSPORT)

Fechas y horarios de la Jornada 14 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 23 al domingo 25 de octubre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 14 de la Liga MX:

Viernes 23 de octubre

Necaxa vs FC Juárez | 19 horas

Atlante vs San Luis | 21 horas

Sábado 24 de octubre

León vs Toluca | 17 horas

Rayados vs Chivas | 19 horas

Pumas vs Tigres | 21 horas

Domingo 25 de octubre