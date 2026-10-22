Después de la Jornada 13 del Apertura 2026 América es líder de la Liga MX. Chivas y Cruz Azul siguen a cuatro puntos de distancia a las Águilas en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones Liga MX:

  1. América | 27 puntos
  2. Chivas | 23 puntos
  3. Cruz Azul | 23 puntos
  4. Toluca | 22 puntos
  5. León | 21 puntos
  6. Atlas | 21 puntos
  7. Rayados | 20 puntos
  8. Querétaro | 20 puntos
  9. Santos | 19 puntos
  10. Tijuana | 17 puntos
  11. Pumas | 16 puntos
  12. San Luis | 16 puntos
  13. Puebla | 16 puntos
  14. Tigres | 14 puntos
  15. Atlante | 14 puntos
  16. Pachuca | 13 puntos
  17. Necaxa | 9 puntos
  18. FC Juárez | 4 puntos

Chivas llegó a 23 puntos tras vencer a Necaxa, mientras que Santos sumó su sexta victoria consecutiva derrotando a Pumas.

La Jornada 14 se juega del viernes 23 al domingo 25 de octubre.

Santos suma otra victoria y se acerca a la Liguilla del Apertura 2026.
Santos sumó otra victoria y se acerca a la Liguilla del Apertura 2026. (Tom&#xe1;s Regueiro / MEXSPORT)

Resultados de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX dejó victorias importantes de América, Chivas y Cruz Azul.

Estos son todos los resultados de la Jornada 13 de la Liga MX:

  • Chivas 1-0 Necaxa
  • Puebla 1-4 Rayados
  • Atlas 2-5 América
  • Toluca 2-2 Tijuana
  • Pachuca 1-2 Cruz Azul
  • Santos 2-0 Pumas
  • FC Juárez vs Atlante | 19 horas
  • San Luis 2-1 Querétaro
  • Tigres 0-2 León
Necaxa abre la Jornada 14 del Apertura 2026 ante el FC Juárez
Necaxa abre la Jornada 14 del Apertura 2026 ante el FC Juárez (Alex Avalos / MEXSPORT)

Fechas y horarios de la Jornada 14 del Apertura 2026 en la Liga MX

La Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX se juega del viernes 23 al domingo 25 de octubre.

Estas son las fechas y horarios de la Jornada 14 de la Liga MX:

Viernes 23 de octubre

  • Necaxa vs FC Juárez | 19 horas
  • Atlante vs San Luis | 21 horas

Sábado 24 de octubre

  • León vs Toluca | 17 horas
  • Rayados vs Chivas | 19 horas
  • Pumas vs Tigres | 21 horas

Domingo 25 de octubre

  • Atlas vs Puebla | 18 horas
  • Querétaro vs Cruz Azul | 20 horas
  • Tijuana vs Santos | 21 horas