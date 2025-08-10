LaLiga está cerca de iniciar en España y como es tradición, en la previa al arranque se celebró una nueva edición de la disputa por el trofeo Joan Gamper. FC Barcelona recibió a Como de Italia en la cancha del Estadi Johan Cruyff, escenario donde se gestó la goleada de 5-0 con la cual los culés se declararon listos para una nueva temporada.

Por parte de FC Barcelona, Lamine Yamal y Fermín López fueron las figuras del encuentro toda vez que se despacharon con dobletes que le dieron forma a la goleada, mientras que Raphinha puso el tanto que redondeó la manita sobre Como y así, se quedaron con la edición 2025 del trofeo Joan Gamper.

Con esto, el conjunto blaugrana puso fin a sus actividades de pretemporada, la cual incluyó una gira por Asia en la que tuvieron otros amistosos ante Vissel Kobe, FC Seoul y Daegu, equipos a los que superó con contundencia antes de volver a Barcelona para golear a Como.

¿Cómo quedó el palmarés del trofeo Joan Gamper?

Con este encuentro, FC Barcelona llega 60 ediciones disputadas del trofeo Joan Gamper, de las cuales ha ganado 47, en siete ocasiones fue segundo lugar y seis veces terminó en el tercer puesto, esto cuando más clubes participaban por esta copa.

El único club distinto a FC Barcelona que ha ganado el trofeo Joan Gamper en más de una ocasión es Colonia de Alemania, con dos títulos en si historial. Sampdoria, Juventus, Manchester City, Borussia Mönchengladbach, Internacional de Porto Alegre, Ujpest, Malinas, Porto, Tenerife y Mónaco son los equipos que alguna vez ganaron este galardón.

Cabe recordar que este trofeo se celebra en honor a Joan Gamper, fundador de FC Barcelona y se pone en disputa desde el año 1913.

¿Cuándo debuta FC Barcelona en LaLiga?

El debut de FC Barcelona en LaLiga tendrá lugar el próximo sábado 16 de agosto cuando se enfrente a RCD Mallorca en la cancha del Son Moix en punto de las 11:30 hrs (tiempo del centro de México). Cabe mencionar que este será el primero de los tres partidos de los culés como visitantes, dado que luego visitarán a Levante y a Rayo Vallecano.

La razón por la que los tres primeros partidos de FC Barcelona en LaLiga de España serán fuera de su cancha obedece a que la primera fase de la remodelación del Camp Nou está por concluir y el club solicitó que se le permitiera jugar de local hasta el 14 de septiembre, cuando reabrirán de forma parcial su estadio para recibir a Valencia.

Dicho esto, Barca y sus aficionados tienen ya presente el calendario con el que iniciarán el año futbolístico en lo que respecta al torneo local, toda vez que en lo que se refiere a la Champions League, todavía no hay certeza de cuándo comenzarán su andar.