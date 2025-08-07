El Al-Nassr, equipo donde milita el astro portugués, Cristiano Ronaldo, podría tener un nuevo compañero debido a que el equipo de Arabia Saudita se llevaría a una joya del FC Barcelona.

Se trata de Iñigo Martínez, quien está muy cerca de irse al Al-Nassr y ser compañero de Cristiano Ronaldo, pues de acuerdo con el periodista Matteo Moretto, las negociaciones están muy avanzadas, por lo que podría anunciarse en las próximas horas.

La joya del FC Barcelona tiene un año más de contrato con el equipo blaugrana y se tenía el plan de ampliarlo por una temporada más, pero con el interés del Al Nassr, se interrumpió cualquier negociación de contrato entre el equipo culé y el futbolista de 34 años.

La salida de Iñigo Martínez podría cerrarse por 8 millones de euros fijos más tres o cuatro en variables, por lo que es casi inminente que salga del conjunto blaugrana antes del inicio de la temporada 2025-26 de LaLiga.

El Al-Nassr donde juega Cristiano Ronaldo estaba buscando un posible sustituto de Aymeric Laporte, quien podría irse al Athletic Club en el actual mercado de fichajes, por lo que sondearon a Iñigo Martínez y parece que prácticamente ya es un hecho que será compañero de CR7.

En caso de que Iñigo Martínez fiche con el Al-Nassr, el FC Barcelona podría inscribir a algunos de los jugadores que acaba de contratar y aunque preferirían que hubiera salido otro jugador, la oferta del club árabe parece irrechazable.

El todavía futbolista del FC Barcelona incluso ya no jugó los dos últimos partidos de la pretemporada en la gira por Japón y Corea por una fatiga muscular, por lo que el equipo no quiso arriesgarlo para seguir con las negociaciones por su fichaje.

¿Quién suplirá a Iñigo Martínez en el FC Barcelona?

Con la salida de Iñigo Martínez del FC Barcelona, el equipo dirigido por Hansi Flick deberá mover las piezas para elegir a un nuevo futbolista que acompañe a Cubarsí.

Las dos opciones que tendría el DT serían Ronald Araujo o Andreas Christensen, quienes apuntaban para salir del equipo, pero parece que aseguraron su boleto en la plantilla para la próxima temporada de LaLiga.