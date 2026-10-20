La Selección Mexicana mostró su respaldo a Raúl Jiménez luego de que el delantero tuviera que someterse a una operación de rodilla que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

A través de sus redes sociales, el Tricolor dedicó un mensaje al atacante del Wolverhampton, deseándole una pronta recuperación y expresándole el cariño de los aficionados mexicanos.

“¡TODAS LAS MEJORES VIBRAS, LOBO! Todos los Incondicionales te deseamos lo mejor y te estaremos esperando más fuerte que nunca. ¡Recupérate pronto!”. Mensaje de la Selección Mexicana a Raúl Jiménez.

Tras la lesión de Raúl Jiménez, la Selección Mexicana le envía un mensaje de apoyo. (@miseleccionmx)

¿Cuándo regresará a jugar Raúl Jiménez?

El mensaje llega en un momento complicado para el atacante Raúl Jiménez, quien sufrió una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.

Después de que el tratamiento inicial no ofreciera los resultados esperados, los especialistas recomendaron intervenir a Raúl Jiménez quirúrgicamente.

De acuerdo con el pronóstico inicial, el mexicano podría permanecer fuera de actividad hasta enero de 2027, por lo que ahora deberá concentrarse en su rehabilitación para regresar a las canchas en las mejores condiciones posibles.

¿Cuándo fue la lesión de Raúl Jiménez con los Wolves?

La lesión de Raúl Jiménez ocurrió el pasado 16 de septiembre, durante el encuentro entre Wolverhampton y Everton, correspondiente a la EFL Cup.

Los Wolves buscaban avanzar en la competición, pero terminaron perdiendo por la mínima diferencia, gracias a un gol de Carlos Alcaraz.

Raúl Jiménez tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 38, después de resentirse de la rodilla. Aunque inicialmente el club consideró que la dolencia no parecía de gravedad, su evolución no fue la esperada y finalmente se determinó que necesitaba una operación.

La lesión también le impidió participar con la Selección Mexicana durante la pasada Fecha FIFA, una ausencia importante para el equipo nacional por la experiencia y capacidad ofensiva del atacante.