La Liga MX continúa en su Jornada 14 con el Pachuca vs Tigres; te compartimos el pronóstico y posibles alineaciones del partido.

Pachuca vs Tigres buscan afianzarse en la zona de calificación directa a la Liguilla, así que su partido en la Jornada 14 de la Liga MX tiene sabor a Fiesta Grande.

Pachuca vs Tigres: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de Liga MX

El pronóstico del partido Pachuca vs Tigres es un empate 2-2 en la cancha del Estadio Hidalgo.

Pachuca vs Tigres: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de Liga MX

Pachuca recibirá con esta posible alineación a Tigres en la Jornada 14 de la Liga MX.

Carlos Moreno Brian García Luis Rodríguez Sergio Barreto Jorge Berlanga Kenedy Alan Bautista Pedro Pedraza Oussama Idrissi uis Quiñones Enner Valencia

Tigres saldrá por los tres puntos a la cancha del Pachuca, con esta posible alineación.

Nahuél Guzmán Javier Aquino Joaquim Jesús Angulo Marco Farfán Rómulo Ángel Correa Diego Laynez Juan Brunetta Ozziel Herrera André Pierre-Gignac

Pachuca vs Tigres: Día y hora para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Pachuca vs Tigres se enfrentan el miércoles 22 de octubre en la Jornada 14 de la Liga MX, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Pachuca vs Tigres: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

La plataforma FOX y Caliente TV transmitirán el partido Pachuca vs Tigres en la Jornada 14 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025.

Partido: Pachuca vs Tigres

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 22 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: FOX y Caliente TV

¿Cómo llegan Pachuca y Tigres a la Jornada 14 de la Liga MX vs Tigres?

Pachuca pelea por el pase directo a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

Con marcador de 2-2, Pachuca sumó un punto en la cancha del FC Juárez en la Jornada 13 de la Liga MX, y se ubica en el sexto lugar de la competencia con 21 unidades.

Tigres se mantiene en la lucha por la cima de la competencia en el Apertura 2025 de la Liga MX, y venció 5-3 a Necaxa en la Jornada 13.

Con 26 puntos, Tigres está ubicado en la quinta posición de la Liga MX.