México quiere otro Mundial. Así es, esta vez se trata del Femenino que se llevará a cabo en 2031. Pero no sería un país único, sino 4. La FMF está trabajando en conjunto y ya presentó la candidatura.
FMF trabajó con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para presentar la candidatura al Mundial Femenino de 2031.
“Esta candidatura refleja la confianza que FIFA y Concacaf han depositado en nuestras Federaciones para continuar impulsando el desarrollo del futbol femenil,” señaló Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.
Noticia en desarrollo, en breve más información