México quiere otro Mundial. Así es, esta vez se trata del Femenino que se llevará a cabo en 2031. Pero no sería un país único, sino 4. La FMF está trabajando en conjunto y ya presentó la candidatura.

FMF trabajó con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para presentar la candidatura al Mundial Femenino de 2031.

“Esta candidatura refleja la confianza que FIFA y Concacaf han depositado en nuestras Federaciones para continuar impulsando el desarrollo del futbol femenil,” señaló Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

🇲🇽⚽ México da un paso histórico...

Junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, levantamos la mano para recibir el Mundial Femenil 2031. 💫#PorElPresentePorElFuturo2031 pic.twitter.com/PnFg5TxrOy — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 20, 2025

Noticia en desarrollo, en breve más información