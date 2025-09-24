Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 en 2026, sin embargo, no sería el único en hacer su retorno al Gran Circo, ya que se ha revelado que Christian Horner planea hacer lo mismo.

Desde su salida de Red Bull, se ha vinculado a Christian Horner con Cadillac, el nuevo equipo de Checo Pérez, pero directivos de la escudería estadounidense han descartado por completo su llegada.

Para fortuna del exjefe de equipo de Red Bull, existen más equipos dentro de la parrilla que estarían interesados en abrirle un espacio y hay uno en particular que ya tendría negociaciones avanzadas.

Revelan que Christian Horner ya tendría escudería para volver a la Fórmula 1

Al igual que Checo Pérez, Christian Horner no quiere dejar pasar más tiempo y ya planea regresar a la Fórmula 1 en la temporada 2026 en la que podría asumir un nuevo rol en una histórica escudería.

Según ha revelado Daily Mail, Christian Horner no se reencontrará con Checo Pérez en Cadillac y, más bien, estaría cerca de unirse a Hass, escudería que actualmente marcha penúltima en el Campeonato de Constructores.

De acuerdo con información de la fuente anteriormente mencionada, el exjefe de equipo de Red Bull no sólo asumiría el mismo rol en Hass, sino que también planea comprar una parte del equipo.

Las razones detrás de esta decisión sería que Horner no quiere tener que cumplir “los caprichos de otros” y ejercer un papel directivo en su próximo proyecto en la Fórmula 1.

Aún no se ha hecho oficial ninguna decisión, pero los próximos meses podrían ser determinantes para conocer el futuro de uno de los jefes de equipo más exitosos de la F1.

Christian Horner ya tendría escudería para volver a la Fórmula 1 (Captura de pantalla)

¿Cuándo podrá volver Christian Horner a la Fórmula 1?

Tras quedar totalmente desvinculado de Red Bull, Christian Horner podría volver a la Fórmula 1 a mediados de la temporada 2026.

Como parte de su liquidación, Christian Horner habría recibido cerca de 100 millones de dólares, 1.3 mil millones de pesos mexicanos, por parte de Red Bull.

Por lo que solo resta esperar para que Horner llegue a algún acuerdo con una escudería de la parrilla de la F1.