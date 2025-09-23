Checo Pérez volverá a la F1 en la temporada 2026, sin embargo no será el único piloto mexicano que hará vibrar a la afición mexicana con sus actuaciones dentro dentro del automovilismo.

Existe otro piloto mexicano, que al igual que Checo Pérez, consiguió un equipo que confió en su talento para correr en la temporada 2026, sin embargo, lo hará en la Fórmula 3.

La Fórmula 3, al igual que la Fórmula 2, se ha convertido en la antesala que muchos pilotos han tenido que pasar antes de llegar a la F1, por lo que próximamente podríamos tener otro mexicano en el máximo circuito.

Piloto mexicano es confirmado para la temporada 2026 de la Fórmula 3

El piloto mexicano Jesse Carrasquedo ha sido anunciado como el primer piloto de Van Amersfoort Racing, escudería con la que correrá en la temporada 2026 con el objetivo de llegar a la F1, tal como lo hizo Checo Pérez.

El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de la Van Amersfoort Racing y la Fórmula 3 diciendo: "Jesse Carrasquedo se une a la parrilla de 2026“, confirmando la presencia del piloto mexicano.

“Estoy muy emocionado de unirme al VAR para mi primera temporada completa de F3. Son un equipo muy profesional y ya he participado con ellos en FRECA, así que estoy muy contento con este fichaje. Espero que esta temporada les vaya muy bien", explicó Carrasquedo.

El director de VAR también se mostró entusiasmado por la llegada del mexicano: “Su talento y determinación han sido evidentes, y ahora que trabajaremos juntos a tiempo completo, podemos seguir avanzando. Las próximas pruebas de postemporada de F3 le ayudarán a familiarizarse mejor con el coche y le prepararán para brillar durante toda la temporada. Juntos, aspiramos a obtener buenos resultados y un crecimiento continuo este año".

Jesse Carrasquedo será piloto de Van Amersfoort Racing

Así le ha ido al piloto mexicano Jesse Carrasquedo en la Fórmula 3

Jesse Carrasquedo no es nuevo en la Fórmula 3, ya que el piloto mexicano ha logrado tener experiencias previas en la categoría antes de ser anunciado por Van Amersfoort Racing.

En 2024, el mexicano fue invitado a dos test de postemporada en Jerez y Barcelona. Posteriormente, en este 2025, compitió en dos rondas en Barcelona y Spielberg.

El hecho de que sea contemplado para una temporada completa en la F3 es un buen indicativo de que su carrera va por el camino correcto y pronto podría dar el salto a la F2.