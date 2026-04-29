El Atlas está por iniciar una nueva etapa tras ser vendido por Grupo Orlegi a José Miguel Bejos, empresario que podría elegir a Ricardo Peláez como el directivo que encabece el proyecto.

Con experiencia como Director Deportivo en América, Cruz Azul y Chivas, Ricardo Peláez suena para llegar a los rojinegros para desempeñar un rol similar.

¿Qué hace actualmente Ricardo Peláez como profesional?

Ricardo Peláez ha desempeñado dos roles profesionales desde su retiro del futbol. Uno de ellos lo llevaría al Atlas.

Además de ser directo deportivo en los equipos más importantes de la Liga MX, y de la Selección Mexicana, Ricardo Peláez no se ha quedado quieto cuando no desempeña ese rol.

Actualmente, Ricardo Peláez es comentarista en la cadena ESPN, actividad que ha realizado también en Televisa Deportes en el pasado.

Sin embargo, cada vez que un nuevo proyecto en la Liga MX inicia, el nombre de Ricardo Peláez suena fuerte como candidato para encabezarlo.

Ricardo Peláez (OSVALDO AGUILAR / MEXSPORT)

¿Cómo se concretó la venta del Atlas?

La venta del Atlas por parte de Grupo Orlegi a un grupo encabezado por José Miguel Bejos fue aprobada el 23 de abril pasado.

La transición se concretará el 1 de julio de 2026, bajo la condición de que el club permanezca en Guadalajara y conserve como sede el Estadio Jalisco.

En esa ecuación, los nuevos dueños quieren dar un paso firme eligiendo a Ricardo Peláez como su directivo principal en el aspecto deportivo.

Las fechas clave en la transición del Atlas: