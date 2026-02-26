Call of Duty y FIFA, entre los videojuegos hallados en la cabaña de El Mencho, ubicada en Tapalpa, Jalisco.

Además de medicinas y un altar religioso, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, tenía videojuegos.

Revelan que en cabaña de El Mencho había juegos como Call of Duty y FIFA

El medio Radio Fórmula difundió una imagen que revela que en la cabaña de El Mencho había una caja de cartón con diversos videojuegos de Xbox.

Entre los títulos que se encontraron en el escondite de Nemesio Oseguera Cervantes estaban juegos como:

Modern Warfare 2

FIFA 12

Forza Motorsport 4

Forza Horizon 1

El Gato con Botas

Aventuras de Kinect Disneyland

Call of Duty y FIFA, entre juegos hallados en cabaña de El Mencho (Captura de pantalla)

El nombre de El Mencho sigue siendo tendencia en redes, ya que se han mostrado algunos de los objetos que tenía en su cabaña en el Tapalpa Country Club, en Jalisco.

La foto de los videojuegos que había en la cabaña de El Mencho ha generado diversas reacciones.

En especial porque contrasta con la imagen que se tiene del líder del CJNG.

Cabe señalar en la cabaña de El Mencho también se hallaron diversos objetos como:

Tationil Plus, un medicamento usado para la insuficiencia renal

Salmo 91, un oración de protección

Altares a San Judas Tadeo y San Charbel

Alimentos: cortes de carne y pescado

Regalo de San Valentín

Ropa y perfumes de lujo