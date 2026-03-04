A través de su mas reciente video, Ángel David Revilla mejor conocido como Dross, reveló que recibió un correo por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en donde querían un video de cumpleaños para la hija menor de El Mencho.

“En septiembre del año 2023, recibí un e-mail anónimo vía Protonmail de un grupo en Jalisco; afirmaban ser suscriptores y fans de mi canal, cosa no rara ya que en México está la mayor parte de mi audiencia. Pero el mensaje se tornó extraño: decían ser integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJN) y querían un detalle para su jefe, el hoy fallecido Mencho en forma de saludo para ‘Chela’, o sea Laisha Oseguera, su hija menor quien cumplía 22 años el 17 de ese mes.” Dross

De acuerdo a lo que reveló Dross en su video, este correo lo recibió en septiembre de 2023 por presuntos miembros del CJNG, solicitando un video de cumpleaños para la hija de Nemesio Oseguera “El Mencho”.

Dross asegura haber sido contactado por el CJNG

En su nuevo video en YouTube titulado ‘7 De Los Hechos Más Extraños Que Rodean A El Mencho’, Dross revela cómo fue contactado por presuntos miembros del CJNG en 2023.

Según lo revelado por Dross, él fue contactado a través de su correo electrónico en donde le pedían un video para el cumpleaños de la hija del jefe “Chela”, es decir Laisha Michelle Oseguera González.

De igual manera, Dross asegura que en el mensaje de los supuestos miembros del CJNG, célula narcotráficante, le pedían que en el video incluyera saludos para Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” pero, al no estar seguro y pensar que era una broma, rechazó la petición.

“Aseguraban que ella era suscriptora del canal y querían sorprenderla con un feliz cumpleaños por su sobrenombre, nombre completo y saludos a su papá. Insistían en que ‘la chava no está involucrada en los negocios del señor’, por lo que no había riesgo. Tras pensarlo, respondí que no sabía si era verdad lo que me estaban contando, pero que personalmente yo prefería no enviar el mensaje. Días después, me llegó un giro cuantioso vía PayPal, venía con el mensaje: ‘Vamos Dross, solo un saludo’”. Dross

Sin embargo, el youtuber cuenta que recibió a través de su cuenta de PayPal un deposito por adelantado para el video de cumpleaños, siendo esta una “cuantiosa suma”, lo cual lo convenció de la seriedad del asunto sobre “El Mencho”.

El YouTuber de origen venezolano asegura que rechazó y declinó el pago para evitar cualquier asociación con el CJNG; sin embargo, reveló que tras esa petición a su correo, no recibió más contactos, mensajes o amenazas.

