La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, emitió un comunicado en el que aseguró que los ingresos a la cabaña de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se realizaron sin autorización y pudieron contaminar la escena del crimen.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue capturado el 22 de febrero de 2026, pero la cabaña no fue asegurada de inmediato.

La FGR explicó que la falta de elementos impidió resguardar la cabaña y ya investiga posibles irregularidades.

Ingresos a la cabaña de El Mencho fueron sin autorización, acusa la FGR

Claudia Sheinbaum fue cuestionada en la mañanera del pueblo sobre los ingresos de reporteros a la cabaña de El Mencho en Tapalpa, Jalisco, argumentando que pudieron contaminar la escena del crímen, a lo que la FGR ya respondió.

Con un comunicado emitido el 16 de marzo, la FGR confirmó que los ingresos que se dieron a la cabaña que presuntamente era del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se hicieron sin autorización.

Asimismo, abordó los señalamientos de medios que argumentan haber encontrado una supuesta nómina pagada por el CJNG en diversos estados y otros elementos, asegurando que por la contaminación de la escena no se podrá determinar si son reales o no.

“Sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a dichos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena. En consecuencia, esta Fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí”. Comunicado de la FGR.

Por otra parte, la FGR argumentó que no se tiene conocimiento de sí se cumplió con “la cadena de custodia” para los elementos que fueron encontrados en la cabaña.

Ante ello, explicó que la FGR ha iniciado la investigación correspondiente para saber si algún servidor público “incurrió en una irregularidad” para no preservar la seguridad de los elementos y el sitio.

FGR argumenta por qué la cabaña de El Mencho no fue resguardada

La FGR señaló que reporteros que entraron a la cabaña de El Mencho lo hicieron sin autorización, contaminaron la escena del crímen, pero ¿a qué se debió este libre acceso?

Ante argumentos de reporteros sobre la libre custodia en la cabaña que se argumentaba era de El Mencho, la FGR justificó no haber resguardado la casa por falta de elementos para hacerlo.

Explicando que la operación contra el líder del CJNG requirió un extenso operativos y desplazamiento de elementos de la seguridad de México, apuntó que no tenían los necesarios para resguardar la cabaña y que no se pusiera en peligro su seguridad.

“Tomándose en cuenta la complejidad de la operación (...) El lugar referido [la cabaña] no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial. En ese sentido, no se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenido y restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona”. Comunicado de la FGR.