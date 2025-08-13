Tras varias semanas en las que la permanencia de Giorgos Giakoumakis en Cruz Azul era una incógnita, ahora el equipo ha anunciado de manera oficial la salida del jugador griego.

Aunque llegó a Cruz Azul con la etiqueta de fichaje bomba, Giorgos Giakoumakis no pudo responder a las expectativas y su salida de La Máquina se veía cada vez más cercana.

Tras un año en la Liga MX, el jugador griego regresará a su país para jugar con el PAOK y el equipo celeste podría ir por un nuevo refuerzo para el Apertura 2025.

Cruz Azul hace oficial la salida de Giorgos Giakoumakis

A través de redes sociales se ha hecho oficial la salida de Giorgos Giakoumakis de Cruz Azul, quien seguirá su carrera en el PAOK del futbol de Grecia.

De acuerdo con diversos reportes, Giorgos Giakoumakis saldrá de Cruz Azul al PAOK en calidad de un año a préstamo con opción a compra por 2 millones de euros (43 millones de pesos mexicanos).

Una de las buenas noticias para La Máquina es que el equipo de Grecia asumirá el 100% del sueldo del futbolistas, por lo que el equipo podría destinar ese dinero para traer a otro jugador.

Tras el año a préstamo, el PAOK podrá decidir si comprar o no el pase completo del futbolista, el cual sería equivalente a unos 5 millones de dólares (más de 93 millones de pesos mexicanos).

Cruz Azul podría buscar un nuevo fichaje para el Apertura 2025

Con la salida de Giorgos Giakoumakis de Cruz Azul, ahora la directiva del equipo podría ir en busca de un refuerzo extranjero para este Apertura 2025.

El fichaje de Giorgos Giakoumakis al PAOK ha ocasionado que ahora Cruz Azul cuente con una plaza libre de extranjero, misma que podría ser cubierta por un nuevo jugador.

Recordemos que en el pasado La Máquina estuvo interesada en Luka Jovic, sin embargo, la negociación no pudo avanzar debido a que no tenían plazas disponibles y el jugador serbio fue presentado por AEK Atenas.

Hasta el momento no se tiene información sobre los posibles candidatos, pero los últimos fichajes de Cruz Azul han sido muy llamativos.