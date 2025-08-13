El hombre del momento en América es Allan-Saint Maximin. Y es que todavía sin jugar, hay mucha expectativa por lo que el jugador francés pueda hacer en el terreno de juego tan pronto como debute debido a la calidad individual que tiene, la cual dejó ya de manifiesto con un golazo en el entrenamiento de los azulcremas.

Y es que en sus historias de Instagram, Allan Saint-Maximin publicó un video del interescuadras en el entrenamiento de América de este miércoles 13 de agosto en el cual se le ve recibir la pelota por el costado izquierdo para posteriormente recordar al centro mientras se sacudía su marca y terminar la jugada con un potente disparo de fuera del área. Un verdadero golazo.

¿Cuándo debuta Allan Saint-Maximin con América?

Cabe resaltar que, a pesar de que Allan-Saint Maximin ya lleva un par de entrenamientos con América y se le ha visto en buena forma dentro de los mismos, la realidad es que apenas está en un proceso de adaptación tanto al club y a sus compañeros como a la altura de la Ciudad de México.

Dicho esto, Allan Saint-Maximin todavía no es contemplado para debutar con América este sábado cuando se metan a la cancha de Tigres y se espera que con el correr de los días se familiarice más con el sistema de juego de las Águilas, por lo que sus primeros minutos podría verlos dentro de semana y media contra Atlas.

Golazo de Allan Saint-Maximin en el entrenamiento de hoy con América. pic.twitter.com/mdQhsbyYil — Alejandro Alfaro (@AlexAlfaro48) August 13, 2025

La expectativa de Allan Saint-Maximin a su llegada a América

Allan Saint-Maximin parece feliz y convencido de estar en América y muestra de ello fueron sus declaraciones en las que expresó la razón por la cual decidió venir a México, país donde espera reencontrarse con su mejor versión futbolística.

“Cuando pensé en el siguiente paso en mi carrera, sabía que quería algo especial. Una ciudad llena de vida, un club lleno de historia y una afición llena de pasión. El Club América me dio la oportunidad de vivir el fútbol en un lugar donde se respira pasión e intensidad. No fue solo una oportunidad… ¡Fue la indicada!”, publicó Allan Saint-Maximin.