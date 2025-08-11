Luego de que Gonzalo Pineda anunció su salida del Atlas, la directiva no quiere perder el tiempo y ya busca el reemplazo del DT mexicano, por lo que ya sondearon la posibilidad de que Vicente Sánchez regrese a la Liga MX.

Gonzalo Pineda presentó su renuncia ante el Atlas en las primeras horas del domingo, situación que ha provocado que el club busque al sustituto y Vicente Sánchez es una clara opción para tomar el banquillo rojinegro.

De acuerdo con varios reportes, Atlas tiene en la mira a dos entrenadores para que tomen la dirección técnica del equipo de Guadalajara y uno de ellos es Vicente Sánchez, quien ya conoce al futbol mexicano debido a que dirigió a Cruz Azul e incluso fue campeón de la Concachampions.

Vicente Sánchez y Diego Cocca estarían en la mira del Atlas

Además de Vicente Sánchez, Atlas tiene en la mira a otro Director Técnico para tomar las riendas de los rojinegros. Se trata de Diego Cocca, quien también ya dirigió al equipo mexicano e incluso los hizo bicampeones de la Liga MX.

Los primeros contactos con Diego Cocca fueron muy positivos y según reportes, se ha creado un optimismo por un posible regreso del DT al banquillo del Atlas, pues el entrenador ya tuvo éxito e incluso es considerado el estratega más exitosos en la historia del club, por lo que espera que en estos días se reúnan para saber si el entrenador quiere regresar.

En el caso de Vicente Sánchez, el rival de las Chivas lo mantiene como una segunda opción en caso de que Diego Cocca no esté entre sus planes regresar al Atlas, además de que también es considerado un DT exitoso tras ganar la Concachampions con Cruz Azul.

🚨💥Señoras y señores:

¡Diego Cocca y Vicente Sánchez entre la baraja de técnicos para Atlas!🔴⚫️🔥



- Uno, el regreso a casa.

- Otro, 2nda oportunidad en Liga MX.



¿Qué técnico les gustaría para el Rojinegro? ¿Opiniones?👀 pic.twitter.com/f1dlMYfNHP — Diego ‘Flaco’ Sandoval (@flacosandoval_) August 11, 2025

La nueva directiva del conjunto rojinegro no pierde el tiempo y quieren sí o sí tener listo a su nuevo entrenador lo más pronto posible para darle vuelta a un mal inicio de torneo en la Liga MX.

¿Cómo le ha ido a Vicente Sánchez y Diego Cocca en la Liga MX?

Vicente Sánchez fue entrenador de Cruz Azul y durante su gestión alcanzó una efectividad del 80% con un registro de 17 victorias, 8 empates y solo dos derrotas, asimismo conquistó el título de la Concachampions.

Por su parte, Diego Cocca estuvo con el Atlas en 2020 y después de tres torneos logró un bicampeonato y el campeón de campeones, no obstante, decidió hacerse a un lado en octubre 2022.