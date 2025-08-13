El pasado lunes 11 de agosto concluyó la actividad de la Jornada 4 de la Liga MX donde el último partido que se disputó fue el Atlético de San Luis vs Cruz Azul.

El juego tuvo varias polémicas arbitrales que terminaron interfiriendo en el resultado del encuentro ya que la Máquina se vio beneficiado por un penal y una expulsión del equipo potosino.

A dos días de que se disputó el encuentro la polémica sigue dando de qué hablar por una prueba que confirma que Cruz Azul sí fue beneficiado por el arbitraje.

Polémico error arbitral se dio en el Atlético de San Luis vs Cruz Azul

El Atlético de San Luis vs Cruz Azul se vio manchado por el arbitraje, ya que al minuto 60 del encuentro Joao Pedro fue expulsado por una supuesta plancha sobre Willer Ditta.

La acción ocurrió en la banda derecha mientras disputaban el balón, Joao Pedro llegó un poco tarde y Ditta terminó punteando el esférico con una barrida, el jugador potosino cayó de rodillas sobre la pierna derecha del defensa celeste y de inmediato, el árbitro Vicente Jassiel Reynoso lo expulsó.

El jugador apeló que se revisará la jugada en el VAR y aunque el árbitro sí acudió, la apelación no se dio y terminó ratificando su decisión de mostrarle la tarjeta roja al delantero brasileño.

¿Más ayudas? La prueba de que Cruz Azul sí fue beneficiado por el arbitraje vs Atlético de San Luis

A dos días de que se disputó el Atlético de San Luis vs Cruz Azul se confirma que el cuadro celeste sí se benefició de la expulsión de Joao Pedro ya que hoy la Comisión Disciplinaria le retiró la tarjeta roja al delantero.

La expulsión de Joao Pedro había sido catalogada como injusta por el cuerpo técnico potosino por lo que apelaron la decisión y tras revisar los vídeos de la jugada la FMF determinó que la tarjeta roja debía anularse.

De manera que el delantero brasileño podrá jugar en el siguiente encuentro del Atlético de San Luis en la Liga MX que será el viernes 15 de agosto ante el Puebla en la Jornada 5.