España camina invicto y sin recibir gol en el Mundial 2026, pero ante Bélgica, Lamine Yamal y compañía enfrentan una maldición que lo ha acompañado en los cuartos de final en la historia del torneo.

Es cierto que la ocasión más reciente en que España llegó a los cuartos de final del Mundial, España avanzó a semifinales y ganó el título, pero su historia en esa fase está llena de noches amargas y tristes.

Lamine Yamal y España buscan mejorar sus números en cuartos de final de los Mundiales, en los que suma cuatro derrotas y un triunfo.

Resultados de España en cuartos de final del Mundial:

Mundial 1934 | derrota ante Italia

Mundial 1986 | derrota ante Bélgica

Mundial 1994 | derrota ante Italia

Mundial 2002 | derrota ante Corea

Mundial 2010 | victoria ante Paraguay

La Roja sigue imparable: clasifica a cuartos sin recibir gol (Jae C. Hong / AP Photo/Jae C. Hong)

Una historia complicada en cuartos de final

En el Mundial de Italia 1934, España enfrentó a la selección anfitriona en cuartos de final con empate a un gol, y al día siguiente tuvo que repetirse el partido debido a que no existía la opción de desempatar mediante penaltis.

En el desempate, Italia logró el pase a semifinales y posteriormente fue campeón del torneo.

Una larga espera que terminó en otro fracaso

España tardó de 52 años en volver a los cuartos de final del Mundial en la edición de 1986, con Emilio Butrageño como estrella.

Sin embargo, esta vez los penaltis se cruzaron en el camino español tras un empate con Bélgica.

Jean-Marie Pfaff detuvo el penalti de Eloy Olaya para sellar la eliminación de los españoles.

Italia volvió a frenar el paso de España en el Mundial de 1994

En el Mundial de 1994 en Estados Unidos, España volvió a los cuartos de final tras superar a Suiza en los octavos, para reencontrarse con Italia rumbo a las semifinales.

Italia se impuso 2-1 gracias a un gol de Roberto Baggio en el minuto 87, en otro fracaso de La Roja en Mundiales.

Los penaltis dejan fuera a España en el Mundial 2002

España ganó su primera serie de penaltis en Mundiales en los octavos de final del 2002, pero llegó una nueva derrota en los cuartos, también desde los once pasos.

España enfrentó a Corea y tras un 0-0 en los 120 minutos de partido, los españoles cayeron en la tanda de penaltis.

Ocho años después, en el Mundial de Sudáfrica 2010, España ganó por fin una serie de cuartos de final, superando a Paraguay para encaminarse al título del torneo.