La senadora Martha Lucía Mícher Camarena expresó su respaldo a la futbolista Charlyn Corral tras sus declaraciones sobre la brecha salarial en el futbol femenil:

“La postura de Charlyn Corral es la correcta , es un trabajo y debe ser valorado y pagado como tal. Es igualdad sustantiva y debemos legislar en este tema”. Martha Lucía Mícher Camarena

Desde su cuenta en la red social X, Malú Mícher informó que prepara una reunión con especialistas en deporte y atletas para analizar mecanismos que garanticen salarios mínimos.

La legisladora destacó que el testimonio de Charlyn Corral evidencia desigualdades persistentes en el deporte profesional femenil y subraya la necesidad de avanzar hacia mejores condiciones laborales.

Malú Mícher respalda postura de Charlyn Corral (Captura de pantalla)

Malú Mícher respalda postura de Charlyn Corral sobre brecha salarial y plantea reunión para impulsar salario mínimo en deporte femenil

Malú Mícher señaló que el encuentro reunirá a especialistas y deportistas con el objetivo de analizar propuestas que permitan reducir la brecha salarial.

La senadora también destacó la importancia de escuchar la experiencia de jugadoras profesionales para diseñar políticas públicas que garanticen condiciones laborales más justas.

Charlyn Corral en Palacio Nacional (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM / Graciela López Herrera)

Charlyn Corral planteó recientemente la posibilidad de crear un comité que proteja a futbolistas y que impulse la discusión sobre un salario mínimo.

Durante su intervención pública, la jugadora de Tuzas del Pachuca subrayó que el apoyo institucional podría contribuir a mejorar la estabilidad económica de las deportistas.

Corral recordó que durante su paso por la Liga de España existían grandes diferencias entre salarios debido a la falta de regulación.

La futbolista explicó que algunas jugadoras recibían ingresos altos mientras otras enfrentaban condiciones económicas menos favorables dentro de la misma competencia.

Malú Mícher agradeció a Charlyn Corral por compartir su experiencia y afirmó que su testimonio impulsa el debate sobre igualdad salarial.