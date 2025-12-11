La preventa de boletos del México vs Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca se llevó a cabo con fallas el 11 de diciembre de 2025, pues varios usuarios reportaron problemas en la página así como estafas.

La boletera Fanki es la encargada de la preventa Banorte de boletos, sin embargo, desde las primeras horas del segundo día los aficionados denunciaron irregularidades en el sistema.

A través de redes sociales surgieron reportes de tarjetahabientes Banorte que entraron a la fila virtual para comprar entradas del partido con Cristiano Ronaldo, asegurando que la plataforma de la boletera Fanki falló en el segundo de tres días de preventa de boletos.

Pero el problema de la boletera fue más allá pues clonaron la web de Fanki y algunos aficionados cayeron en la estafa.

Fila virtual lenta y clonaron el sitio de Fanki, boletera del México vs Portugal

Conforme avanzaron las horas, los aficionados reclamaron pérdidas de tiempo en la fila virtual de Fanki, pues pese a avanzar lugares, no pudieron adquirir sus boletos para el México vs Portugal, incluso hubo personas que denunciaron cargos a sus cuentas bancarias sin la garantía de las entradas.

Varios usuarios reportaron que la página de Fanki para comprar boletos para el México vs Portugal era falsa, ya que varios tarjetahabientes Banorte sí compraron sus entradas, pero nunca recibieron los boletos, pues el sitio había sido clonado.

“Acabo de gastar $23,000 en cuatro boletos y la página resultó ser falsa”, reportó un usuario en redes sociales.

Quién habrá sido el imbécil que compró boletos en una página fake jajajajajaja 23 mil varos regalados cómo eres pendejo 🤣 pic.twitter.com/VS8ukQlv0V — Rhevolver (@Rhevolver) December 11, 2025

Usuarios piden apoyo de Profeco por fallas en Fanki para el México vs Portugal

Ante todos los problemas que se generaron durante la preventa para el México vs Portugal, los usuarios pidieron la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para atender las irregularidades.

Ahora se espera que en la venta general pactada para el sábado 13 de diciembre de 2025 para el México vs Portugal se lleve a cabo de manera normal y segura para los aficionados que quieren asistir a la reinauguración del Estadio Azteca.