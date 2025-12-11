Iván Escalante, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) confirma ciberataque a la boletera Fanki que vendería la preventa del partido México vs Portugal por Mundial 2026 y generó caos en los fanáticos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el titular de la Profeco confirmó que la página de la boletera Fanki había tenido problemas después de las denuncias en redes sociales de más de 3 horas de espera en la fila virtual y que sacara a los fanáticos que buscaban un boleto en el partido que tiene como estelar a la figura del fútbol Cristiano Ronaldo.

Por lo que la Profeco se puso en contacto con la boletera Fanki propiedad del Estadio Azteca o próximamente Estadio Ciudad de México para que se arreglara esta situación.

Profeco confirma ciberataque a Fanki por caos en boletos de México vs Portugal y asegura que el problema se arregló

En esta entrevista Iván Escalante, titular de la Profeco reveló que se pusieron en contacto primero con la FIFA, después la Federación Mexicana de Fútbol y finalmente con la administración del Estadio Azteca, quienes manejan la boletera Fanki para que respondieran a los fanáticos que buscaban tener su boleto para el partido México vs Portugal.

Por ello es que la Profeco pudo confirmar el ciberataque a la página web oficial de Fanki donde los usuarios buscaban su boleto para este partido sin éxito.

Ante esta situación la Profeco le pidió a Fanki suspender la venta de los boletos para México vs Portugal, arreglar el problema técnico y tecnológico que enfrentaba la página y después reanudar sus actividades.

“Habían tenido una serie de intentos de ataque a este sitio de internet y que por eso no se había podido concretar la preventa general. Y lo que les sugerimos fue suspéndela y arregla lo que tengas que arreglar en términos tecnológicos, términos técnicos y sí lo arreglaron” Iván Escalante, titular de la Profeco

Sin embargo, Iván Escalante reveló que Fanki no estaba dada de alta ante la Profeco al ser una boletera nueva en el mercado.

Pese a esto la boletera Fanki además de comprometerse a arreglar el ciberataque, le aseguró a la Profeco reanudar la venta para los boletos del partido México vs Portugal entre el 11 y 12 de diciembre a partir de las 9 de la mañana.

Además la Profeco espera que Fanki cumpla con la preventa de los boletos para este partido posiblemente por porcentajes, por lo que se podría vender una primera parte este 11 de diciembre y el resto el 12 de diciembre.