La página en donde se vendieron los boletos para el partido de México vs Portugal, Fanki, ha dado su declaración sobre qué ocurrió durante el día de las preventas, en donde revelaron que no se cayó su página como todos habían especulado.

¿Qué ocurrió con Fanki? Revelan qué ocurrió en la preventa de México vs Portugal

La página de boletos Fanki, encargada de las ventas del partido de México vs Portugal, tuvo una caída el pasado 10 de diciembre durante las preventas de boletos, sin embargo, la plataforma ya reveló que fue lo que pasó.

“Fanki no se cayó el día de la preventa para el partido de México contra Portugal, decidimos apagar la plataforma para proteger al consumidor ante intensos ataques cibernéticos y aplazar la preventa al jueves” Tatiana Fontalvo, Directora de Fanki

De acuerdo con la directora de Fanki, la página tuvo que apagarse para proteger a los clientes ya que, aunque invirtieron mucho en ciberseguridad, tuvieron un ciberataque minutos antes de la preventa.

“Hicimos hasta lo imposible por blindar la plataforma e invertimos mucho en el tema de ciber seguridad, ¿y eso que hizo? Efectivamente, tuvimos un ataque minutos antes de la salida de la venta, bueno como media hora antes de la salida de la venta” Tatiana Fontalvo, Directora de Fanki

De acuerdo con Tatiana Fontalvo, director de Fanki, los ingenieros de Fanki encontraron que había algo raro en la página que no se podía identificar, por lo que para proteger a los usuarios y clientes y que no hubiera filtraciones de datos, decidieron apagar la plataforma.

“Nunca estuvimos caídos, estuvimos apagados que es muy diferente, y en ese momento, cuando logramos estabilizar la plataforma y era segura, tomamos la decisión de enlazarlo hasta el otro día” Tatiana Fontalvo, Directora de Fanki