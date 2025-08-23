La tenista mexicana Renata Zarazúa debutará en el US Open 2025 enfrentando a Madison Keys en la primera ronda; te damos la hora y canal para ver el juego.

La cita de Renata Zarazúa en el US Open 2025 es el lunes 25 de agosto, en la que será una dura prueba contra Madison Keys.

Renata Zarazúa vs Madison Keys: Hora para ver a la tenista mexicana en el US Open 2025

El duelo Renata Zarazúa vs Madison Keys iniciará a las 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México, el lunes 25 de agosto, en el estadio Arthur Ashe.

Renata Zarazúa vs Madison Keys: Canal para ver a la tenista mexicana en el US Open 2025

La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán el partido Renata Zarazúa vs Madison Keys, en el que la tenista mexicana busca eliminar a la número seis del mundo.

Evento: US Open 2025

Juego: Renata Zarazúa vs Madison Keys

Fase: Primera ronda femenil

Fecha: Lunes 25 de agosto de 2025

Horario: 9:30 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Arthur Ashe

Transmisión: Disney+ y ESPN

Renata Zarazúa busca dar la sorpresa en el US Open 2025

Renata Zarazúa desafiará a la estadística en el US Open 2025, cuando enfrente a una de las favoritas, Madison Keys.

El duelo Renata Zarazúa vs Madison Keys en el US Open 2025, será el segundo entre ambas.

La tenista mexicana se midió con la estadounidense en la primera ronda de Roland Garros 2024, partido en el que cayó 6-3 y 6-2.

Renata Zarazúa es constante en los Grands Slams de tenis

La edición 2025 del US Open, será la segunda participación de Renata Zarazúa en el torneo, y la octava de manera consecutiva en un Grand Slam.

De ocho partidos disputados en Grand Slam, Renata Zarazúa acumula cuatro victorias por cuatro derrotas.

En 2024, Renata Zarazúa derrotó a Caroline Garcia en la primera ronda del US Open, peró fue eliminada en su segundo partido.

¿Quién es Madison Keys, rival de Renata Zarazúa en US Open 2025?

Madison Keys, rival de Renata Zarazúa en la primera ronda del US Open 2025, es una tenista estadounidense que ocupa el lugar seis de la WTA.

En el Australian Open 2025, Madison Keys ganó la final a Aryna Sabalenka para sumar su primer Grand Slam.