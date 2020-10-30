La tenista mexicana, Renata Zarazúa, se hizo acreedora al Premio Nacional del Deporte 2020 gracias al gran año que tuvo, en el que destaca su participación, histórica para el tenis nacional, en Roland Garros, uno de los cuatro torneos más importantes de mundo.

Fue este jueves cuando se llevó a cabo, en las instalaciones de la Comisión Nacional del Deporte y Cultura Física ( CONADE ), la votación para designar a los ganadores de este año, en las categorías de deportes profesional, deporte no profesional, deporte paralímpico y entrenadores, entre otros.

Renata Zarazúa se convirtió en la primera mexicana en jugar un Roland Garros desde hace más de 20 años, desde Angélica Gavaldón, quien jugó el Abierto de Francia en 1995, hace 25 años.

También fue la primera mexicana en participar en un Grand Slam en las últimas dos décadas y la primera representante de México en uno de los cuatro grandes, tanto en rama varonil como femenil, desde que Santiago González disputará Wimbledon en el 2009.

Zarazúa, quien también hizo historia en el Abierto Mexicano de Tenis, no se conformó con jugar Roland Garros, sino con avanzar a la segunda ronda del torneo, donde le dio batalla a Elina Svitólina, una de las mejores del mundo.

Los otros ganadores del Premio Nacional del Deporte 2020

Renata Zarazúa no fue la única atleta mexicana galardonada. A continuación la lista completa de ganadores del Premio Nacional del Deporte 2020:

Selección Mexicana Femenil de Softbol, Jessica Salazar Valles (Ciclismo), Yahel Castillo Huerta y Juan Celaya Hernández (Clavados sincronizados). Deporte profesional: Renata Zarazúa (Tenis).

Renata Zarazúa (Tenis). Deporte Paralímpico: Juan Diego García López (Taekwondo).

Juan Diego García López (Taekwondo). Entrenadores: Diankov Stefan Marinov y Jesús Salvador González Arreola.

Diankov Stefan Marinov y Jesús Salvador González Arreola. Juez-árbitro: Lucila Venegas Montes.

Lucila Venegas Montes. Reconocimiento a la trayectoria: Fernando Valenzuela.

Fernando Valenzuela. Fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes: Mauricio Sulaimán Saldivas.