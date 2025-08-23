El US Open 2025, el último Grand Slam de tenis del año arrancará con figuras como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz a la cabeza; checa las fechas, horarios y dónde ver el torneo.
El US Open 2025 se disputará durante dos semanas en New York. con Flushing Meadwos como la sede.
US Open 2025: Fechas para ver el último Grand Slam de tenis del año
Después de las rondas clasificatorias, el cuadro principal de US Open 2025 inicia el domingo 24 de agosto y concluirá el domingo 7 de septiembre, dos semanas del mejor tenis en Estados Unidos.
Primera ronda
- Domingo 24 de agosto - martes 26 de agosto
Segunda ronda
- Miércoles 27 de agosto y jueves 28 de agosto
Tercera ronda
- Viernes 29 de agostoy sábado 30 de agosto
Octavos de final
- Domingo 31 de agosto y lunes 1 de septiembre
Cuartos de final
- Martes 2 y miércoles 3 de septiembre
Semifinal femenina
- Jueves 4 de septiembre
Semifinal masculina
- Viernes 5 de septiembre
Final femenina
- Sábado 6 de septiembre
Final masculina
- Domingo 7 de septiembre
UA Open 2025: Horarios para ver el último Grand Slam de tenis del año
En México, las actividades del torneo US Open 2025, se podrán ver a partir de las 9 de la mañana, tiempo del centro de México, con mayor actividad durante las tardes.
UA Open 2025: ¿Dónde ver el último Grand Slam de tenis del año?
La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán el torneo US Open 2025, último Grand Slam de tenis.
- Evento: US Open 2025
- Fechas: Domingo 24 de agosto a domingo 7 de septiembre
- Horarios: A partir de las 9 de la mañana
- Sede: New York, Estados Unidos
- Transmisión: ESPN y Disney+
Principales tenistas en el torneo US Open 2025
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han acaparado cada título de Grand Slam que se ha disputado desde enero de 2024, y nueve de los últimos 12. En el US Open 2025 son de nuevo favoritos.
En el último Grand Slam de la temporada pareciera que no existe ninguna fuerza humana que pueda impedir un duelo por el campeonato el domingo 7 de septiembre entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.
En la rama femenil, Iga Swiatek ha superado a Aryna Sabalenka y es la favorita para ganar el US Open 2025.