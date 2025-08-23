América Femenil se enfrentará con el FC Barcelona en el Campeonas Tour 2025; te decimos la hora, fecha y dónde ver el partido amistoso de las Águilas.

El FC Barcelona femenil enfrentó el viernes 22 de agosto al equipo de la Liga MX Femenil, y se medirá en su segundo partido amistoso con el América Femenil.

América femenil vs FC Barcelona: Fecha para ver el Campeonas Tour 2025

El domingo 24 de agosto se miden América Femenil vs FC Barcelona, en partido amistoso como parte del Campeonas Tour 2025.

América femenil vs FC Barcelona: Horario para ver el Campeonas Tour 2025

El partido América Femenil vs FC Barcelona se jugará a las 12 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, como parte de la gira Campeonas Tour 2025.

América femenil vs FC Barcelona: ¿Dónde ver el Campeonas Tour 2025?

Las señales de TUDN y el Canal 2 transmitirán el partido América Femenil vs FC Barcelona, en el Campeonas Tour 2025.

Partido: América Femenil vs FC Barcelona

Fase: Campeonas Tour 2025

Fecha: Domingo 24 de agosto de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: TUDN y Canal 2

¿Cómo llega América Femenil al Campeonas Tour 2025 vs FC Barcelona?

América Femenil venció 3-2 a Pumas en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, para afianzarse en el liderato general con 21 puntos.

Antes de enfrentar el Campeonas Tour 2025 contra el FC Barcelona, América Femenil visitó al Alajuelense en la Concacaf W Champions Cup 2025.

En el primer partido de la Fase de Grupos de la Concacaf W Champions Cup 2025, América Femenil sacó el empate sin goles.

Así llega el FC Barcelona al Campeonas Tour 2025 vs América Femenil

El FC Barcelona ganó la Copa Cataluña el sábado 16 de agosto, antes de viajar a México para la gira Campeonas Tour 2025.

Con marcador de 1-0, el FC Barcelona venció en la final de la Copa Cataliña a Levante Badalona, dejando en claro su gran calidad como equipo.

En México, el FC Barcelona empató 2-2 con las estrellas de la Liga MX Femenil, pero ganó el trofeo en disputa por la vía de los penaltis.