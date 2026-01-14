Parece que la estadía de Max Verstappen con Red Bull podría terminar antes de lo previsto, pues existen cláusulas en el contrato del neerlandés que permitirían su salida del equipo de la Fórmula 1.

En la temporada 2025 de la Fórmula 1, Max Verstappen y Red Bull tuvieron una primera mitad del año desastrosa, pero tras las vacaciones de verano, el equipo recompuso el camino y llegó con posibilidades de pelear por el título de pilotos hasta la última carrera.

Sin embargo, Verstappen no estaría dispuesto a pasar nuevamente por esa situación, por lo que podría hacer válidas algunas de las cláusulas de su contrato.

Fórmula 1: Revelan las cláusulas que permitirían a Max Verstappen irse de Red Bull

De acuerdo con el medio alemán Sport Bild, Max Verstappen cuenta con una cláusula en Red Bull que le permitiría marcharse del equipo antes de que finalice su contrato en 2028.

No es un secreto que Max Verstappen es el piloto principal de Red Bull, pero el rendimiento del monoplaza en la temporada 2025 de la Fórmula 1 habría dejado muchas dudas en el neerlandés.

Según la misma fuente, la cláusula estipula que si Verstappen no es segundo en el Campeonato de Pilotos antes de las vacaciones de verano de la temporada 2026, podría rescindir su contrato unilateralmente.

El panorama lo beneficiaría más en 2027, pues si antes de las vacaciones no es líder del Campeonato, de igual manera podría decir adiós a la escudería austriaca.

Max Verstappen podría dejar Red Bull (Captura de pantalla)

Fórmula 1: ¿A qué escudería se podría ir Max Verstappen?

Aunque de momento Max Verstappen seguirá en Red Bull, varias escuderías estarían interesadas en hacerse de los servicios del cuatro veces campeón de la Fórmula 1.

El principal interesado sería Mercedes, equipo con el que Verstappen estuvo muy involucrado a mitad del 2025. Inclusive, Toto Wolff dijo abiertamente que le gustaría tenerlo.

Otra posible opción sería Aston Martin, proyecto que luce poderoso sobre todo con la llegada de Adrian Newey, quien compartió tiempo con Max en Red Bull.