Real Salt Lake vs FC Juárez en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo de la Liga MX. Conoce las posibles alineaciones.

El FC Juárez busca el liderato de la Liga MX en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, mientras que el Minnesota aún puede lograr la clasificación.

Real Salt Lake vs FC Juárez: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Real Salt Lake vs FC Juárez es 2-1 para el equipo de la Liga MX.

Pronóstico: Real Salt Lake 1-2 FC Juárez

Real Salt Lake vs FC Juárez: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Real Salt Lake vs FC Juárez se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:

Real Salt Lake

Portero: Rafael

Defensas: Arias, Yedlin, Engel y Katranis

Mediocampistas: Booth, Spierings, Kaliscan y Diego Luna

Delanteros: Guilavogui y Solans

FC Juárez ha tenido un gran torneo en la Leagues Cup 2026 (Ali Arabpour / Ali Arabpour)

FC Juárez

Portero: Jurado

Defensas: Aquino, Murillo, Sepúlveda y Nevarez

Mediocampistas: Castilho, García, Madson, Torres y Rodríguez

Delantero: Ettson Ayón

Real Salt Lake vs FC Juárez: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?

Real Salt Lake vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.