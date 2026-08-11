Real Salt Lake vs FC Juárez en la jornada 3 de la Leagues Cup 2026; pronóstico 2-1 a favor del equipo de la Liga MX. Conoce las posibles alineaciones.
El FC Juárez busca el liderato de la Liga MX en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, mientras que el Minnesota aún puede lograr la clasificación.
Real Salt Lake vs FC Juárez: Pronóstico de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Real Salt Lake vs FC Juárez es 2-1 para el equipo de la Liga MX.
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Real Salt Lake vs FC Juárez: Posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
Real Salt Lake vs FC Juárez se medirán con estas posibles alineaciones en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026:
Real Salt Lake
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Columbus Crew vs Pumas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
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Cincinnati vs Atlas: Pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
- Portero: Rafael
- Defensas: Arias, Yedlin, Engel y Katranis
- Mediocampistas: Booth, Spierings, Kaliscan y Diego Luna
- Delanteros: Guilavogui y Solans
FC Juárez
- Portero: Jurado
- Defensas: Aquino, Murillo, Sepúlveda y Nevarez
- Mediocampistas: Castilho, García, Madson, Torres y Rodríguez
- Delantero: Ettson Ayón
Real Salt Lake vs FC Juárez: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Real Salt Lake vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 17:30 horas por Apple TV.
- Partido: Minnesota vs Atlante
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Martes 11 de agosto de 2026
- Horario: 19:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: America First Field
- Transmisión: Apple TV