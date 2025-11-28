Girona vs Real Madrid cierran la Jornada 14 de LaLiga; te compartimos la hora y canal para ver el partido del equipo Merengue.

El Real Madrid defenderá la cima de LaLiga en la Jornada 14 en la cancha del Girona, rival que no pasa por el mejor momento en la competencia.

Partido: Girona vs Real Madrid

Fase: Jornada 14 de LaLiga

Fecha: Domingo 30 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Montilivi

Transmisión: SKY Sports

Girona vs Real Madrid: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de LaLiga

A las 14 horas, tiempo del centro de México, Real Madrid visita al Girona en partido de la Jornada 14 de LaLiga.

Girona vs Real Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Girona vs Real Madrid, que se jugará el domingo 30 de noviembre.

¿Cómo llega Real Madrid al partido de la Jornada 14 de LaLiga vs Valencia?

El Real Madrid sufrió en la Jornada 13 de LaLiga de visita en la cancha de Elche, equipo que le arrebató un punto a los merengues.

Con 32 puntos, el Real Madrid supera apenas por una unidad al FC Barcelona, por lo que intentará poner más distancia sobre los culés, venciendo al Girona en calidad de visitante.

El Real Madrid venció a Olympiacos en la Jornada 5 de la Champions League, previo a la visita que tendrá al estadio del Girona en LaLiga.

¿Cómo llega el Girona al partido de la Jornada 14 de LaLiga contra el Real Madrid?

El Girona atraviesa un mal momento en LaLiga, en comparación con su rival en la Jornada 14, el Real Madrid.

Alejado de los primeros lugares de LaLiga, el Girona batalla para alejarse de la zona de descenso, por lo que es vital para los visitantes sumar en su cancha ante Real Madrid.

Con apenas 11 puntos en su cosecha, el Girona es el lugar 18 de LaLiga, metido en la pelea para evitar el descenso de categoría.