Raúl Jiménez y el Fulham visitan en la Jornada 7 de la Premier League al Bournemouth; te decimos dia, hora y canal para ver el partido.

El Fulham de Raúl Jiménez tiene una complicada visita en la Jornada 7 de la Premier League, a la cancha del Bournemouth.

Raúl Jiménez salió lesionado en el partido contra Aston Villa, por lo que es duda para el juego ante Bournemouth.

Día para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

Raúl Jiménez y el Fulham visitan al Bournemoth en la Premier League, el viernes 3 de octubre en el inicio de la Jornada 7 de la competencia.

Bournemouth vs Fulham es el único partido programado el viernes 3 de octubre, como parte de la Jornada 7 de la Premier League.

Hora para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

A partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, se podrá ver en vivo el partido Bournemouth vs Fulham de Raúl Jiménez.

En la Jornada 7 de la Premier Legue, Raúl Jiménez y el Fulham son favoritos para ganar en la cancha del Bournemouth.

Canal para ver al mexicano Raúl Jiménez en la Jornada 7 de Premier League

Aunque no está confirmada, la plataforma Caliente TV transmitiría el partido Bournemouth vs Fulham, en la Jornada 7 de la Premier League.

Partido: Bournemouth vs Fulham

Fase: Jornada 7 de la Premier League

Fecha: Viernes 3 de octubre de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Vitality Stadium

Transmisión: Caliente TV (por confirmar)

¿Cómo llega Fulham de Raúl Jiménez a la Jornada 7 de la Premier League?

El Fulham de Raúl Jiménez visitó al Aston Villa en la Jornada 6 de la Premier League.

El Fulham de Raúl Jiménez fue derrotado 1-3 por el Aston Villa, que se recuperó de un gol tempranero para sumar los tres puntos.

Con la derrota, el Fulham y Raúl Jiménez se estancaron en 8 puntos en la posición número 11 de la Premier League.

El Bournemouth empató 2-2 en la cancha de Leeds, para llegar a 11 puntos en el sexto lugar de la competencia.

¿Cómo le ha ido a Raúl Jiménez en la nueva temporada de la Premier League?

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, arrancó en el once titular del Fulham ante el Aston Villa en la Jornada 6 de la Premier League.

El delantero mexicano anotó el únicon gol del Fulhma ante el Aston Villa, pero minutos después salió lesionado del partido y es duda para jugar en la Jornada 7 de la Premier League.