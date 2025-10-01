La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 5; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 4 en la que los Chiefs lograron una victoria contundente sobre Ravens; y en la Dallas empató con Green Bay, siguen las acciones en la Semana 5 de la NFL.

NFL Semana 5: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada

El primer partido de la Semana 5 de la NFL será el jueves 2 de octubre, y sobre el emparrillado del Sofi Stadium se enfrentarán 49ers vs Chargers.

49ers vs Rams

Semana 5 de la NFL

Fecha: Jueves 2 de octubre de 2025

Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass

NFL Semana 5: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo

La mayoría de los partidos de la Semana 5 de la NFL se jugarán el domingo 5 de octubre, destacando el duelo que se jugarán en Inglaterra: Vikings vs Browns.

Vikings vs Browns

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Network

Giants vs Saints

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Cowboys vs Jets

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports, ESPN 4 y DAZN s

Raiders vs Colts

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Dolphins vs Panthers

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Broncos vs Eagles

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX y DAZN

Texas vs Ravens

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Titans vs Cardinals

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: DAZN

Buccaners vs Seahawks

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports 2 y DAZN

Lions vs Bengals

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports y DAZN

Commanders vs Chargers

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9 y DAZN

Patriots vs Bills

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN, Disney+ y DAZN

Chiefs vs Jaguars

Semana 5 de la NFL

Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025

Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN, Disney+ y DAZN

NFL Semana 5: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 6 de octubre la actividad de la Semana 5 de la NFL.

Chiefs vs Jaguars