La temporada 2025-2026 de la NFL continúa con la Semana 5; te damos las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 4 en la que los Chiefs lograron una victoria contundente sobre Ravens; y en la Dallas empató con Green Bay, siguen las acciones en la Semana 5 de la NFL.
NFL Semana 5: Fecha, horario y dónde ver el arranque de la nueva jornada
El primer partido de la Semana 5 de la NFL será el jueves 2 de octubre, y sobre el emparrillado del Sofi Stadium se enfrentarán 49ers vs Chargers.
49ers vs Rams
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Jueves 2 de octubre de 2025
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: FOX Sports y DAZN con Game Pass
NFL Semana 5: Fechas, horarios y dónde ver los juegos del domingo
La mayoría de los partidos de la Semana 5 de la NFL se jugarán el domingo 5 de octubre, destacando el duelo que se jugarán en Inglaterra: Vikings vs Browns.
Vikings vs Browns
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 7:30 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Network
Giants vs Saints
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Cowboys vs Jets
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports, ESPN 4 y DAZN s
Raiders vs Colts
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Dolphins vs Panthers
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Broncos vs Eagles
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX y DAZN
Texas vs Ravens
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 11 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Titans vs Cardinals
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: DAZN
Buccaners vs Seahawks
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 14:05 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports 2 y DAZN
Lions vs Bengals
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports y DAZN
Commanders vs Chargers
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 14:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9 y DAZN
Patriots vs Bills
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 18:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN, Disney+ y DAZN
Chiefs vs Jaguars
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Domingo 5 de octubre de 2025
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN, Disney+ y DAZN
NFL Semana 5: Hora y canal para ver el Monday Night
Con un partido termina el lunes 6 de octubre la actividad de la Semana 5 de la NFL.
Chiefs vs Jaguars
- Semana 5 de la NFL
- Fecha: Lunes 6 de octubre de 2025
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+ y DAZN