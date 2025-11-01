Real Madrid es más líder que nunca en LaLiga. Venció de manera contundente a un Valencia que está peleando puestos de descenso. Aquí puede encontrar el resumen y todos los goles del partido.

Sin duda, el Real Madrid es el equipo con el mejor presente en LaLiga, lo demostró la semana pasada contra el Barcelona y el Valencia fue otra muestra.

Además, Kylian Mbappé no para de anotar, pues en este encuentro sumó otro más a su cuenta. Al mismo tiempo que le entregaron la Bota de Oro de la temporada pasada, después de marcar 31 goles.

Por otro lado, las cosas entre Xabi Alonso y Vinícius Jr parecen que perdieron tensión. Recordemos que el brasileño hizo una especie de berrinche cuando salió de cambio en El Clásico. En la semana pidió disculpas, pero nunca mencionó a su entrenador.

Real Madrid vs Valencia resultado: Goles y resumen del partido de la Jornada 11 de LaLiga

Real Madrid y Valencia se enfrentaron en la Jornada 11 de LaLiga en el Santiago Bernabéu. Los primeros minutos fueron una muestra de lo que sería todo el encuentro, pues los visitantes aguantaban los ataques.

En el minuto 19, le marcaron un penal. Fue una mano el área del defensor del Valencia que provocó Militao. Kylian Mbappé lo marcó y ahí comenzó la fiesta.

Más tarde, otra vez el francés marcó por un buen centro de Vinícius Jr. Todavía antes del descanso, el brasileño tuvo la oportunidad de marcar su gol, pero falló desde los 11 pasos.

Minutos después, Jude Bellingham recibió a las afueras del área y marcó un golazo. Para finalizar, Álvaro Carreras se estrenó con el Real Madrid al minuto 82.

Real Madrid es líder de LaLiga a 8 puntos del Barcelona

Sin duda, lo mejor que pudo hacer el Real Madrid fue ganarle al Barcelona en la Jornada 10 de LaLiga. Ahora ya le saca 8 puntos, y son más líderes que nunca.

Aunque se debe decir que al Barcelona todavía le falta jugar en esta Jornada 11. Partido que será ante ElChe.