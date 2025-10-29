Desde hace unos meses, la relación de Vinicius Jr. con el Real Madrid se ha desgastado y ahora se ha revelado que el equipo merengue no ve con malos ojos la llegada de Erling Haaland.

El posible fichaje de Haaland con el Real Madrid sería un verdadero bombazo en Europa, sin embargo, el equipo también le estaría diciendo adiós a uno de sus jugadores más importantes.

Aunque todavía no hay nada confirmado, la decisión del brasileño podría impactar directamente en los planes de la temporada siguiente.

¿Qué pasa con Vinicius Jr. en el Real Madrid?

Vinicius Jr. mantiene una posición firme respecto a su renovación con el Real Madrid, rechazando los límites salariales establecidos por el club.

Aunque su contrato vence en 2027, Vinicius Jr. está dispuesto a cumplirlo y marcharse libre si no se llega a un acuerdo, lo que genera preocupación en el Real Madrid, según ha revelado Sport.

El club le ha ofrecido un salario base de 20 millones de euros (429 millones de pesos mexicanos) netos, con variables que podrían llegar a 25 millones (536 millones de pesos mexicanos), pero Vinicius insiste en igualar lo que percibe Kylian Mbappé.

Florentino Pérez y la directiva se mantienen firmes en la política salarial del club, preocupados por mantener la estructura económica.

Si Vinicius no acepta las condiciones, el Real Madrid no descarta venderlo el próximo verano, aprovechando su elevado valor de mercado y ya analizando posibles reemplazos para la delantera merengue.

Vinicius Jr. en el Real Madrid (Manu Fernandez / AP)

Haaland, la opción del Real Madrid para reemplazar a Vinicius Jr.

En las oficinas del Real Madrid, el nombre de Erling Haaland ha ganado fuerza como posible reemplazo de Vinicius Jr.

Haaland sería la opción del Real Madrid ante una eventual salida de Vinicius Jr.. La buena relación con su representante, Rafaela Pimienta, mantiene viva la posibilidad, y Haaland nunca ha cerrado la puerta a un futuro en el club blanco.

Desde Inglaterra también contemplan la opción. Keith Wyness, exdirectivo del Aston Villa, afirmó que Haaland podría dejar el City al final de la temporada.

Según explicó, la posible venta de Vinicius a Arabia Saudí y una oferta cercana a los 200 millones de euros podrían permitir al Real Madrid hacer una propuesta por el noruego.