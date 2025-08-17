El Real Madrid cierra la Jornada 1 de LaLiga recibiendo a Osasuna; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

El Real Madrid arranca LaLiga bajo el nuevo proyecto de Xabi Alonso, el DT que reemplazó a Carlo Ancelotti, con el objetivo de ganar títulos.

Real Madrid vs Osasuna: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de LaLiga?

El pronóstico en la Jornada 1 de LaLiga, es que Real Madrid ganará 3-1 a Osasuna en un buen inicio del proyecto de Xabi Alonso, como DT de los Merengues.

Real Madrid vs Osasuna: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de LaLiga?

Real Madrid saltará a la cancha del Santiago Bernabéu con esta posible alineación en la Jornada 1 de LaLiga.

Courtois Carreras Huijsen Militão Trent Tchouaméni Arda Güler Valverde Brahim Vinicius Mbappé

Osasuna retará al Real Madrid con esta posible alineación, en la Jornada 1 de LaLiga.

Herrera Bretones Cruz Boyomo Catena Rosier Aimar Torró Moncayola Rubén García Budimir

Real Madrid vs Osasuna: ¿Cuándo ver el partido de los Merengues en la Jornada 1 de la Liga?

LaLiga arrancó el viernes 15 de agosto de 2025, y el Real Madrid debuta el martes 19 de agosto en la Jornada 1 de la competencia.

Real Madrid vs Osasuna: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 1 de la Liga?

A las 13 horas, la plataforma de SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Osasuna, en la Jornada 1 de LaLiga.

Partido: Real Madrid vs Osasuna

Fase: Jornada 1 de LaLiga

Fecha: Martes 19 de agosto de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Los refuerzos del Real Madrid para buscar el campeonato de LaLiga

El argentino Franco Mastantuono fue presentado como el último refuerzo del Real Madrid de cara a su debut en la Jornada 1 de LaLiga.

El futbolista sudamericano se unió a los nombres de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, como los refuerzos del Real Madrid.

¿Cómo llega Real Madrid a su debut en la Jornada 1 de LaLiga?

El Real Madrid disputó el primer partido amistoso de la pretemporada, con victoria de 4-1 sobre Leganés, equipo descendido a Segunda División.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid alineó el siguiente once titular: Courtois; Carvajal, Huijsen, Asencio, Carreras; Valverde, Ceballos, Brahim; Mbappé, Vinicius y Gonzalo.

El Leganés se adelantó con gol de Sule, pero Ral Madrid logró darle la vuelta al marcador, con tantos de Huijsen, Brahim, Militao y Pitarch.

El martes 12 de agosto, una semana antes de su debut en LaLiga, Real Madrid goleó 4-0 al WSG Tirol.