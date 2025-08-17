El Real Madrid cierra la Jornada 1 de LaLiga recibiendo a Osasuna; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

El Real Madrid arranca LaLiga bajo el nuevo proyecto de Xabi Alonso, el DT que reemplazó a Carlo Ancelotti, con el objetivo de ganar títulos.

Real Madrid vs Osasuna: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de LaLiga?

El pronóstico en la Jornada 1 de LaLiga, es que Real Madrid ganará 3-1 a Osasuna en un buen inicio del proyecto de Xabi Alonso, como DT de los Merengues.

Real Madrid vs Osasuna: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de LaLiga?

Real Madrid saltará a la cancha del Santiago Bernabéu con esta posible alineación en la Jornada 1 de LaLiga.

  1. Courtois
  2. Carreras
  3. Huijsen
  4. Militão
  5. Trent
  6. Tchouaméni
  7. Arda Güler
  8. Valverde
  9. Brahim
  10. Vinicius
  11. Mbappé

Osasuna retará al Real Madrid con esta posible alineación, en la Jornada 1 de LaLiga.

  1. Herrera
  2. Bretones
  3. Cruz
  4. Boyomo
  5. Catena
  6. Rosier
  7. Aimar
  8. Torró
  9. Moncayola
  10. Rubén García
  11. Budimir

Real Madrid vs Osasuna: ¿Cuándo ver el partido de los Merengues en la Jornada 1 de la Liga?

LaLiga arrancó el viernes 15 de agosto de 2025, y el Real Madrid debuta el martes 19 de agosto en la Jornada 1 de la competencia.

Real Madrid vs Osasuna: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 1 de la Liga?

A las 13 horas, la plataforma de SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Osasuna, en la Jornada 1 de LaLiga.

  • Partido: Real Madrid vs Osasuna
  • Fase: Jornada 1 de LaLiga
  • Fecha: Martes 19 de agosto de 2025
  • Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Santiago Bernabéu
  • Transmisión: SKY Sports

Los refuerzos del Real Madrid para buscar el campeonato de LaLiga

El argentino Franco Mastantuono fue presentado como el último refuerzo del Real Madrid de cara a su debut en la Jornada 1 de LaLiga.

El futbolista sudamericano se unió a los nombres de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, como los refuerzos del Real Madrid.

¿Cómo llega Real Madrid a su debut en la Jornada 1 de LaLiga?

El Real Madrid disputó el primer partido amistoso de la pretemporada, con victoria de 4-1 sobre Leganés, equipo descendido a Segunda División.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid alineó el siguiente once titular: Courtois; Carvajal, Huijsen, Asencio, Carreras; Valverde, Ceballos, Brahim; Mbappé, Vinicius y Gonzalo.

El Leganés se adelantó con gol de Sule, pero Ral Madrid logró darle la vuelta al marcador, con tantos de Huijsen, Brahim, Militao y Pitarch.

El martes 12 de agosto, una semana antes de su debut en LaLiga, Real Madrid goleó 4-0 al WSG Tirol.