En la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup 2025, Gotham vs Rayadas; te decimos a qué hora y donde ver el partido.

Gotham vs Rayadas es uno de los dos partidos con los que cierra la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup, el miércoles 20 de agosto.

Gotham vs Rayadas: A qué hora ver el partido de la Concacaf W Champions Cup 2025

El miércoles 20 de agosto, Gotham vs Rayadas juegan el partido de la Jornada 1 de Concacaf W Champions Cup 2025, a partir de las 17 horas, tiempo del centro de México.

Gotham vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de la Concacaf W Champions Cup 2025?

La plataforma Disney+ y ESPN 2 transmitirán el partido Gotham vs Rayadas, duelo correspondiente a la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup 2025.

Partido: Gotham vs Rayadas ,

, Fase: Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup 2025

Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Icahn Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

¿Cómo llega Rayadas al partido de la Jornada 1 de la Concacaf W Champions Cup 2025?

Rayadas llega con un rendimiento parejo a su debur en la Conacaf W Champions Cup 2025 vs Gotham.

Las regias parecían recuperarse en la Liga MX Femenil, pero después de ligar varios triunfos, cayó 0-4 en la Jornada 6 con La Máquina de Cruz Azul.

No fue la primera goleada que sufrió Rayadas en el torneo, ya que Pumas le asestó otra en la primera jornada de la Liga MX Femenil, también con marcador de 4-0.

¿En qué grupo de la Concacaf W Champions Cup 2025 está Rayadas?

La Concacaf W Champions Cup 2025 inicia el 19 de agosto, cuando 10 clubes se enfrenten en la segunda edición del torneo de clubes femeninos.

Rayadas integra el Grupo B de la Concacaf W Champions Cup 2025, que incluye al Gotham, Vancouver, Alianza y Spirit.

Además de coronarse como el mejor club de la región, las monarcas de la Concacaf W Champions Cup 2025 asegurarán una plaza en la Copa de Campeonas de la FIFA 2027.

Un premio adicional para la ganadora del torneo es un sitio en la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA, que jugará su primera edición en 2028.