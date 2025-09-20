Real Madrid recibió al Espanyol en el Estadio Santiago Bernabéu por su partido correspondiente a la Fecha 6 de LaLiga en un partido en el que Kylian Mbappé volvió a brillar frente a su gente.

Y es que, el atacante francés ha comenzado la temporada 2025/2026 con el Real Madrid con el pie derecho, pues llegó a este compromiso con 6 goles y 1 asistencia en su cuenta y ante el Espanyol sumó un tanto más.

Ante la baja de juego de Vinicius Jr. la lesión de Jude Bellingham y la poca confianza que ha tenido Rodrygo por parte de Xabi Alonso, ha sido Kylian Mbappé quien se está echando el equipo al hombro en este inicio de temporada.

Real Madrid vs Espanyol: ¿Cómo quedó el partido de la Fecha 5 en LaLiga?

Con un golazo de Eder Militao y uno más de Kylian Mbappé, el Real Madrid se impuso en casa al Espanyol en la Fecha 5 y sigue como líderes en solitario de LaLiga, ya que llegaron a 15 puntos.

A pesar de que Espanyol marcha en la tercera posición de LaLiga al momento, poco pudieron hacer en el Estadio Santiago Bernabéu y sumaron su primera derrota del curso en la casa del Real Madrid.

De a poco, Xabi Alonso ha comenzado a imprimirle su sello a este equipo de los Merengues y hoy sorprendió a todos al salir con cuatro delanteros de inicio, un experimento que le salió bien teniendo en cuenta el resultado.

Jude Bellingham y Eduardo Camavinga regresan de su lesión con el Real Madrid

Otra buena noticia para el Real Madrid además de los tres puntos que sumó frente al Espanyol es el hecho de que Jude Bellingham y Eduardo Camavinga regresaron a los terrenos de juego luego de varias semanas fuera.

Jude Bellingham por fin se operó este verano de los problemas de hombro que le venían impidiendo estar al cien por ciento tanto con el Real Madrid como con la selección de Inglaterra.

Por otro lado, Eduardo Camavinga había sufrido una lesión de esguince en el tobillo derecho, por lo que no pudo estar disponible para Xabi Alonso en el inicio de la temporada y Aurelien Aurélien Tchouaméni se adueñó de la posición de contención.