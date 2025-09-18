Sin Lamine Yamal por lesión, se jugará el Newcastle vs Barcelona en la primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2025. El encuentro se disputará hoy jueves 18 de septiembre en la cancha del St. James’ Park.

El Newcastle vs Barcelona será uno de los duelos que cerrará la actividad de la primera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Con Hansi Flick en el banquillo, FC Barcelona se despidió en la ronda de semifinales de la temporada pasada, por lo que el alemán va por su revancha en el máximo torneo a nivel de clubes. Los culés no levantan la Orejona desde el 2015 cuando derrotaron a la Juventus en el Estadio Olímpico de Berlín.

Para su debut en la nueva temporada de Champions, parten como favoritos, al menos si de estadísticas se trata, pues la única victoria del Newcastle se remonta a 1997 cuando las Urracas ganaron por 3-2 en la fase de grupos. Después de aquel enfrentamiento, FC Barcelona ha ganado tres partidos.

Newcastle vs Barcelona: Joan García salva a Barcelona

Descolgada brutal de Newcastle que finalizó con el disparo de Harvey Barnes, pero Joan García recorrió bien su portería y evitó el primero de los locales.

Newcastle vs Barcelona: No llegan los goles tras 15 minutos

Newcastle y Barcelona no se hacen daño luego de 45 minutos, el único disparo a portería llegó por parte de los locales, pero Joan García no tuvo mayor problema.

Newcastle vs Barcelona: Inicia el partido en St. James’ Park

El árbitro sueco Glenn Nyberg hace sonar su silbato en el St. James’ Park: comienzan los primeros 45 minutos del Newcastle vs Barcelona.

Newcastle vs Barcelona: Suena el himno de la Champions

Suena el himno de la Champions League en la cancha del St. James’ Park, Newcastle recibe a Barcelona en la jornada inaugural de la fase de liga de la Champions League.

Newcastle vs Barcelona: Listas las alineaciones para el duelo de la fase de liga de la Champions League 2025

Alineación del Newcastle: N. Pope, K. Trippier, F. Schar, D. Burn, Livramento, Joelinton, S. Tonali, B. Guimaraes, A. Elanga, A. Gordon, H. Barnes.

Alineación del FC Barcelona: J. García, J. Koundé, P. Cubarsí, R. Araujo, G. Martín, F. De Jong, Pedri, Fermín, Raphinha, M. Rashford y R. Lewandowski

¿Dónde ver el Newcastle vs Barcelona de la Champions League 2025?

El partido Newcastle vs Barcelona, correspondiente a la Jornada 1 de la fase de liga de la Champions League 2025, arrancará a la 1:00 p.m. (tiempo del centro de México) y será transmitido a través de HBO MAX y TNT.