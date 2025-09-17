La Fórmula 1 continúa su temporada 2025 con el GP de Azerbaiyán 2025; te decimos las fechas, horarios y dónde ver la carrera.

Después de la victoria de Max Verstappen en el GP de Italia, la Fórmula 1 volverá a encender motores en el circuito callejero de Bakú del GP de Azerbaiyán 2025.

GP de Azerbaiyán 2025: Fechas para ver la carrera de la Fórmula 1

La Fórmula 1 se mantiene en Europa con la carrera 17 de la temporada 2025, el GP de Azerbaiyán 2025, cuyas actividades inician el viernes 19 de septiembre y terminan el domingo 21 de septiembre.

GP de Azerbaiyán 2025: Horarios para ver la carrera de la Fórmula 1

El GP de Azerbaiyán 2025 de la Fórmula 1 tendrá tres prácticas, la clasificación y la carrera principal.

A continuación te compartimos los horarios de actividades del GP de Azerbaiyán 2025.

Práctica Libre 1 | Viernes 19 de septiembre | 2:30 de la mañana

Práctica Libre 2 | Viernes 19 de septiembre | 6 de la mañana

Práctica Libre 3 | Sábado 20 de septiembre | 2:30 de la mañana

Clasificación carrera | Sábado 20 de septiembre | 6 de la mañana

Carrera GP de Azerbaiyán | Domingo 21 de septiembre | 5 de la mañana

GP de Azerbaiyán 2025: ¿Dónde ver la carrera de la Fórmula 1?

La transmisión del GP de Azerbaiyán 2025 será a través de la cadena Fox Sports en México, además, las actividades pueden seguirse en el servicio de streaming (F1TV).

Evento: GP de Azerbaiyán 2025

Fecha: Carrera el domingo 21 de septiembre de 2025

Horario: 5 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Circuito callejero de Bakú

Transmisión: Fox Sports y F1TV

¿Cómo fue el GP de Italia de la Fórmula 1?

Max Verstappen ganó el GP de Italia 2025, el domingo 7 de septiembre, superando a los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Lando Norris ocupó el segundo lugar en el podio, detrás del ganador del GP de Italia 2025, Max Verstappen.

Después llegaron Oscar Piastri, Charles Leclerc y George Russel en el GP de Italia 2025.

Max Verstappen | Red Bull Lando Norris | McLaren Oscar Piastri | McLaren Charles Leclerc | Ferrari George Russell | Mercedes

¿Cómo va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 previo al GP de Azerbaiyán?

Previo al GP de Azerbaiyán 2025, el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 está liderado por Oscar Piastri con 324 puntos, seguido por Lando Norris y Max Verstappen.

Clasificación del campeonato de pilotos de Fórmula 1: