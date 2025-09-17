En la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup 2025, América Femenil vs Pachuca reeditan la final del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil; te decimos cuándo y donde ver el partido.

América Femenil vs Pachuca es uno de los partidos de la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup, que inicia el martes 16 de septiembre con la visita de Orlando Pride a Chorrillo.

América femenil vs Pachuca: Día para ver el partido de la Concacaf W Champions Cup

El jueves 18 de septiembre, América Femenil vs Pachuca juegan el partido de la Jornada 3 de Concacaf W Champions Cup 2025.

América femenil vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Concacaf W Champions Cup

A partir de las 19 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan América Femenil vs Pachuca, en la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup.

América femenil vs Pachuca: Canal para ver el partido de la Concacaf W Champions Cup

La plataforma Disney+ y ESPN transmitirán el partido femenil América Femenil vs Pachuca, duelo correspondiente a la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup 2025.

Partido: América Femenil vs Pachuca

Fase: Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup 2025

Fecha: Jueves 18 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Disney+ y ESPN

¿Cómo llegan América Femenil y Pachuca a la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup 2025?

América Femenil llega a la Jornada 3 de la Concacaf W Champions Cup 2025 vs Pachuca, luego de perder el Clásico de la Liga MX Femenil ante Chivas.

América Femenil suma 25 puntos en el tercer lugar de la tabla general de la Liga MX, y con ese momento recibirá a Pachuca en la Concacaf W Champions Cup.

En la Jornada 2 de la Concacaf W Champions Cup, América Femenil goleó 9-0 al equipo Chorrillo.

Pachuca suma dos puntos en el segundo lugar del Grupo A de la Concacaf W Champions Cup.

¿En qué grupo de la Concacaf W Champions Cup 2025 están América Femenil y Pachuca?

La Concacaf W Champions Cup 2025 inició el 19 de agosto, una competencia que enfrenta a 10 es cuadras en la segunda edición del torneo de clubes femeninos.

América Femenil y Pachuca integran el Grupo A de la Concacaf W Champions Cup.

Así marcha el Grupo A de la Concacaf W Champions Cup: