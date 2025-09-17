La Jornada 9 de la Liga MX continúa con el Cruz Azul vs FC Juárez; te decimos cuándo y dónde ver el partido de La Máquina.

Cruz Azul busca el liderato del Apertura 2025, reto que enfrenta en la Jornada 9 cuando reciba al FC Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el inicio de la Jornada 9 de la Liga MX?

El viernes 19 de septiembre se enfrentan Cruz Azul vs FC Juárez, en el arranque de la Jornada 9 de la Liga MX.

Cuatro partidos se jugarán el viernes 19 de septiembre, como parte de la Jornada 9 de la Liga MX.

Cruz Azul vs FC Juárez: ¿Dónde ver el inicio de la Jornada 9 de la Liga MX?

La señal de ViX Premium transmitirá el partido Cruz Azul vs FC Juárez, en la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El partido Cruz Azul vs FC Juárez está programado para iniciar a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Cruz Azul vs FC Juárez

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025

Horario: 19 horas

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: ViX Premium

¿Cómo va Cruz Azul en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Cruz Azul venció 1-0 a Pachuca en la Jornada 8 de la Liga MX, partido rodeado por la polémica arbitral en el que La Máquina sumó tres puntos.

Con 20 puntos, Cruz Azul ocupa el segundo lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente al FC Juárez.

Una combinación de resultados podría llevar a Cruz Azul al liderato de la Liga MX, y en el partido vs FC Juárez es favorito para ganar.

¿Cómo va el FC Juárez en el Apertura 2025 de la Liga MX?

El FC Juárez empató 1-1 en la cancha del Necaxa en la Jornada 9 de la Liga MX, con lo que llegó a 12 puntos en el lugar 9 del Apertura 2025.

Ante Cruz Azul, el FC Juárez buscará mantenerse en la zona de Play-In, pero necesita sumar en la cancha de La Máquina.